Pentru a oferi un exemplu cetățenilor ruși, Vladimir Putin a fost printre primii care au votat vineri dimineață prin intermediul sistemului de vot electronic al Rusiei. Cu toate acestea, președintele rus nu a ieșit în evidență pentru spiritul civic de care a dat dovadă, ci pentru faptul că a votat de pe calculatorul său care rula o versiune de Windows fără licență activată.

În clipul video oficial distribuit de Președinția Rusă, spre finalul clipului, unde se arăta dovada faptului că Vladimir Putin și-a încheiat cu succes votul electronic, în colțul din dreapta jos de pe ecran apărea mesajul specific sistemului de operare de la Microsoft: „Activate Windows – Go to Settings to activate Windows”. Acest mesaj apare doar atunci când pe un calculator rulează un sistem de operare piratat sau care nu are o licență validă.

Jurnalistul de investigație bulgar Hristo Grozev de la Bellingcat a taxat imediat momentul și a comentat ironic pe rețelele sociale că „Sancțiunile nu funcționează. Putin votează pentru el însuși folosind un Windows fără licență”.

Rusia a promovat intens în ultimii ani utilizarea sistemelor de operare autohtone, bazate pe Linux, în instituțiile de stat pentru a obține „independență tehnologică”. Faptul că președintele țării folosește în continuare Windows, și încă unul piratat, a fost privit ca o dovadă a ipocriziei administrative.

Aceasta nu este singura dată când preferințele tehnologice ale lui Vladimir Putin atrag atenția presei. În trecut, jurnaliștii au arătat că Putin folosea Windows XP, un sistem de operare învechit retras oficial de Microsoft din uz în 2014.