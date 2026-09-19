Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a lansat sâmbătă, pe Facebook, un sondaj online cu întrebarea dacă PSD ar trebui sau nu să voteze Guvernul Siegfried Mureşan. Răspunsurile primite indică o opoziție covărșitoare: 98% din repondenţi au spus că PSD nu ar trebui să dea votul Guvernului Mureşan, în timp ce doar 2% consideră că social-democraţii ar trebui să voteze în Parlament cabinetul propus de PNL-USR-UDMR.

PSD își consultă susținătorii în privința Guvernului Mureşan

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Numărul doi PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, a postat pe Facebook un sondaj cu următoarea întrebare: „Credeţi că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureşan?”

După două ore de la postarea sondajului, 98% din cei care s-au exprimat în cadrul sondajului consideră că social-democrații nu ar trebui să voteze guvernul Mureşan şi doar 2% spun că PSD ar trebui să dea votul premierului desemnat.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seară, că va propune colegilor de partid, în şedinţa pe care a convocat-o pentru luni, ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze învestirea Guvernului Mureşan.

Mureşan, propunerea de premier făcută de șeful statului, spunea, vineri, că pentru PSD vine momentul adevărului, iar social-democraţii vor trebui să aleagă dacă susţin un guvern pro-european sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR.

Premierul desemnat a transmis că porneşte cu 169 de voturi, provenind de la parlamentarii PNL, USR şi UDMR, dar că în perioada următoare va discuta şi cu grupul minorităţilor naţionale, iar ulterior cu PSD.