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Țeapa reclamată de Dacian Cioloș. Conversația online riscă să fie făcută publică

Țeapa reclamată de Dacian Cioloș. Conversația online riscă să fie făcută publică
Lista funcțiilor „prinse” de Dacian Cioloș rămâne deschisă | Foto - Mediafax
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Consilierul prezidențial Dacian Cioloș a oprit o tentativă de înșelăciune realizată printr-un cont de social media care folosea identitatea falsă a unei persoane cunoscute. Incidentul s-a produs chiar în timpul campaniei sale pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Dacian Cioloș a decis să facă public incidentul înainte ca eventuale fragmente din conversație să apară în spațiul public. Politicianul nu a dezvăluit identitatea persoanei în numele căreia a fost creat contul și nici conținutul mesajelor schimbate, potrivit stiripesurse.

Discuție „într-o formă trunchiată sau manipulată”

Fostul premier avertizează că discuția avută ar putea fi publicată ulterior într-o formă trunchiată sau manipulată. Consilierul prezidențial susține că nu are, până în acest moment, informații confirmate despre persoanele aflate în spatele operațiunii sau despre obiectivul urmărit.

„Am identificat și oprit o tentativă de înșelăciune desfășurată prin intermediul unui cont de social media care folosea în mod fals identitatea unei persoane cunoscute”, afirmă Cioloș.

Momentul în care s-a produs tentativa de fraudă ar putea fi interpretat, întrucât politicianul se află în campanie pentru postul de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Candidatul României la șefia OIF nu face acuzații

România l-a desemnat oficial candidat pentru această funcție în martie 2026, anunțul fiind făcut de președintele Nicușor Dan. Informația apare și în prezentarea oficială a șefului partidului REPER.

Lista funcțiilor „prinse” de Dacian Cioloș rămâne deschisă | Foto – Mediafax

„Incidentul a avut loc în contextul campaniei mele pentru funcția de Secretar General al Francofoniei”, a precizat Cioloș.

Fostul premier a evitat însă să asocieze tentativa cu un candidat rival sau cu un anumit stat. Cioloș a punctat că nu dorește să facă acuzații în lipsa unor date verificate și a unei anchete cu concluzii clare.

Riscul semnalat nu se limitează la tentativa de înșelăciune, ci și la faptul că mesajele obținute prin contul fals să fie folosite într-o operațiune ulterioară de compromitere.

„Iau în calcul posibilitatea ca această tentativă să fie urmată de difuzarea unor informații false sau de prezentarea trunchiată ori manipulată a conversației”, a mai transmis politicianul.

Acesta a subliniat că încearcă să prevină folosirea conversației într-o campanie de dezinformare. Contul utilizat în tentativa de înșelăciune a fost închis imediat după reperarea identității false. Cioloș spune însă că a păstrat capturi de ecran cu întreaga conversație.

România, în cursă pentru șefia Francofoniei

Viitorul secretar general al Francofoniei urmează să fie ales la summitul programat în perioada 15–16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia.

Organizația Internațională a Francofoniei reunește 90 de state și guverne membre, asociate sau cu statut de observator. Instituția reprezintă un spațiu de peste 320 de milioane de vorbitori de limbă franceză. Alegerea conducerii are o miză diplomatică semnificativă.

Prin candidatura lui Cioloș, țara noastră încearcă să obțină în premieră conducerea uneia dintre cele mai influente organizații internaționale. 

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