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USR, în propriul sondaj, are scor mai mare decât PSD. Cum s-ar situa partidele în „studiul” comandat de USR-iști

USR, în propriul sondaj, are scor mai mare decât PSD. Cum s-ar situa partidele în „studiul” comandat de USR-iști
Dominic Fritz, liderul USR / Foto - Mediafax
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Potrivit unui sondaj intern, comandat de formațiunea lui Dominic Fritz, USR ar avea 16% în ceea ce privește intenția la vot și ar depăși chiar și Partidul Social Democrat.

Pe locul doi, potrivit sondajului USR, s-ar afla Partidul Național Liberal, depășit doar de AUR. Partidul Social Democrat, care a câștigate alegerile parlamentare din 2024, ar fi pe locul patru, potrivit aceluiași „sondaj” intern al USR.

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Informațiile din sondajul intern, comandat de USRm au fost prezentate de senatorul Cristian Ghinea, în podcastul ”Comunitatea liberală 1848”, moderat de Matei Udrea.

Potrivit lui Ghinea, USR ar avea 16% la intenția de vot, PNL ar avea 20%, AUR 30-32%, iar PSD 10-12%.

  • AUR – 30-32%
  • PNL – 20%
  • USR – 16%
  • PSD – 10-12%

Ceea ce se poate observa, în sondajul comandat de USR, este că o eventuală alianță politică, USR-PNL ar aduna voturile a 36% dintre alegătorii de la viitoarele alegeri parlamentare.

Sondajul INSCOP plasează USR-ul pe locul 4, cu doar 9% intenție de vot

Așa-zisele „date” colectate de USR, relevă informații care diferă radical de rezultatele sondajului INSCOP, publicat, recent, pe 9 septembrie.

Amintim că, rezultatele unui sondaj despre intenția la vot la alegerile parlamentare, publicate de INSCOP, pe 9 septembrie anul acesta, arată că AUR conduce în preferințele alegătorilor cu 39,7%.

PSD se află pe cea de-a doua poziție, cu 18,7%, în timp ce PNL coboară la 16,3%.

Formațiunea condusă de Fritz, USR, ajunge la 9%,  în scădere față de rezultatele de acum 4 luni, iar UDMR are sprijinul a 5,5% în intenția de vot.

USR, pe locul 4 și la alegerile parlamentare din 2024

Amintim, totodată, că și la alegerile parlamentare din 2024, Partidul Social Democrat s-a clasat pe primul loc cu 22,30%, urmat de AUR cu 18,30, Partidul Național Liberal a fost votat doar de 14,28% dintre alegători, în timp ce USR a avut un scor infim de 12,26%.

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