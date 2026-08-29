Duminică 30 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- MAFIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Marius Chirca, vicepreședinte Kola Kariola, una dintre cele mai mari fundații care se ocupă apărarea drepturilor animalelor.

Chirca vorbește deschis, la Martorii, despre unul din cele mai fierbinți subiecte legate de situația câinilor fără stăpân. Cruzimile de neimaginat comise de o mafie care, culmea, este condusă chiar de către medici veterinari, sunt denunțate la Martorii.

Chirca arată cum se scot sume imense de bani până și din cadavrele animalelor omorâte în chinuri groaznice.

Nu au fost uitați nici ONG-știi care, sub masca bunelor intenții, au pus pe picioare o altă mafie- cea a adopțiilor de animale către cetățeni străini.

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