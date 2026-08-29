Premierul Ungariei, Péter Magyar a prezentat-o oficial pe Katalin Tasnády, procurorul de carieră care va conduce investigațiile operative în cadrul noului Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor (NVVH). Cu o experiență de peste 20 de ani în combaterea corupției la nivel înalt, Tasnády devine piesa centrală în ofensiva noului guvern de la Budapesta împotriva oligarhiei și a deturnării fondurilor publice.

Katalin Tasnády a fost numită oficial de Parlamentul Ungariei în funcția de vicepreședinte responsabil cu investigațiile din cadrul NVVH. Aceasta are o carieră în domeniul penal de peste 20 de ani, dintre care 16 i-a petrecut activ în structurile de aplicare a legii și urmăririi penale. De-a lungul carierei sale, Tasnády s-a axat în principal pe corupția la nivel înalt și pe abuzurile în serviciu.+

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Din cauza complexității mizei și a riscurilor majore implicate de investigarea fostei elite politice, Péter Magyar a dispus deja pază și protecție polițienească non-stop pentru Katalin Tasnády.

Din postura de vicepreședinte pe investigații, Tasnády va coordona direct activitățile din teren, identificarea delapidărilor și strângerea probelor. Misiunea principală a acesteia este aceea de a detecta abuzurile comise împotriva bunurilor publice, combaterea corupției sistemice și facilitarea recuperării activelor de stat obținute ilegal de rețelele de oligarhi apropiate de fostul premier, Viktor Orbán.

De asemenea, Parlamentul Ungariei a ales-o vineri în funcția de președinte NHHV pe Anna Róza Unger, o cunoscută politoloagă și conferențiar universitar la Universitatea ELTE din Budapesta. Anna Unger este specialistă în științe politice și cercetătoare în domeniul sistemelor electorale și instituționale. Comisia Juridică a Parlamentului a selectat-o special pentru că a propus cea mai dură și amplă agendă de reformă și responsabilizare a instituțiilor post-Orbán. Aceasta va conduce instituția pentru un mandat unic și irevocabil de 6 ani, menit să îi asigure independența totală față de orice schimbare politică viitoare.

Noile numiri fac parte dintr-o reformă instituțională agresivă demarată de guvernul lui Péter Magyar. Concomitent cu operațiunile noii instituții, Ungaria a eliminat mai multe mecanisme politice controversate din perioada mandatului lui Viktor Orbán și a oficializat aderarea țării la Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi.

Înființarea NVVH a fost una dintre principalele promisiuni ale partidului Tisza condus de Magyar din timpul campaniei electorale, atunci când l-a acuzat pe Viktor Orbán că a deturnat miliarde de euro din fonduri publice în beneficiul apropiaților săi.

La momentul înființării instituției, proiectul de lege a fost adoptat cu o largă majoritate datorită majorității partidului Tisza din Parlament și a partidului de extremă dreapta Mi Hazánk. În schimb, majoritatea deputaților din partidul Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, au votat împotrivă.

La mai puțin de o lună de la înființare, guvernul ungar a anunțat deja recuperarea a peste 100 de miliarde de forinți (peste 275 de milioane de euro) dintr-un caz major de delapidare.