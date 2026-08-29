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Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Localnicii, deranjați de mirosul puternic

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Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. Apa s-a retras cu zeci de metri în unele zone, lăsând în urmă mâl și pământ uscat și crăpat. În zonă se simte și un miros puternic, care ar putea fi provocat de descompunerea microorganismelor.

Lacul Techirghiol este afectat de seceta și canicula din această vară. Nivelul apei a scăzut vizibil, iar malurile s-au retras. În urma evaporării și a precipitațiilor reduse, au apărut zone de mâl și porțiuni de teren uscat. Imaginile recente arată amploarea fenomenului. Unii dintre localnici susțin că, acum, este emanat un miros puternic deranjant.

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Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Foto: capturi video

Lacul Techirghiol aproape că se evaporă

Specialiștii spun că scăderea nivelului Lacului Techirghiol este un fenomen natural. Nivelul apei poate varia în funcție de secetă sau de cantitatea de precipitații. Dacă temperaturile ridicate și lipsa ploilor continuă, ar putea să crească suprafața afectată.

Mai mulți localnici și turiști spun că mirosul este deranjant.

  • „Se resimte mai tare mirosul și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Poate fi ignorat… mai greu. Dacă te obișnuiești…”;
  • „Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei. Mirosul este puțin mai accentuat”;
  • „Da, e un miros. Când vii la nămol, trebuie să îl suporți”;
  • „E secetă! A secat și Dunărea, a secat și Delta… Peste tot!” .

„Este un fenomen natural, care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară”, spune primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, arată Digi24.

Mirosul ar mai putea persista 5-6 zile

Biologul Răzvan Popescu Mirceni explică faptul că materia organică expusă la aer intră în descompunere, provocând mirosul puternic. Mirosul ar putea persista încă 5-6 zile și s-ar putea reduce mai repede dacă nivelul lacului crește.

„Faptul că apa a scăzut, iar aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează, inevitabil, mirosul neplăcut al descompunerii. Cu siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros, o dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere de aport fluvial al nivelului lacului”, explică biologul Răzvan Popescu Mirceni.

Însă, chiar și în condițiile de față, efectul terapeutic nu este afectat. Cunoscut drept „aurul negru” al litoralului, nămolul este folosit de zeci de ani în tratamente pentru afecțiuni reumatismale, neurologice și dermatologice. Proprietățile sale terapeutice se păstrează, potrivit reprezentanților Sanatoriului Balnear Techirghiol.

Sursă foto & video: Facebook Constanța Acum

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