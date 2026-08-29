Conflictul privind pasajul rutier peste Autostrada A0 a escaladat sâmbătă dimineață. Primarul comunei Berceni, George Ene, a mers personal la fața locului și a oprit lucrările de reparații care urmau să fie începute de constructor. În imaginile publicate de edil se vede cum acesta, vizibil nervos, mută balizele montate pentru semnalizarea zonei de lucru și discută în contradictoriu cu reprezentanții constructorului.

Primarul, vizibil nervos, a mutat balizele

După luni de dispute birocratice și probleme semnalate la rampele pasajului, conflictul dintre administrația locală și constructorul turc Alsim Alarko a ajuns în stradă.

În imaginile publicate de George Ene pe contul său de Facebook se vede cum edilul, vizibil nervos, se apropie de zona în care constructorul instalase balizele pentru semnalizarea lucrărilor și începe să le mute. Primarul discută cu reprezentanții constructorului și transmite că nu este de acord cu modul în care urma să fie deviat traficul pe durata intervenției.

Lucrările urmau să fie realizate în baza garanției oferite de constructor și la solicitarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Edilul a transmis că nu va elibera avizul necesar pentru devierea traficului până când nu va fi identificată o soluție pe care o consideră „decentă” pentru locuitorii comunei.

„Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”, a spus primarul George Ene în înregistrarea publicată pe contul său de politician, deși cursurile încep abia peste o săptămână.

În urma confruntării, constructorul a decis să suspende intervenția și le-a cerut muncitorilor să reinstaleze balustradele.

De la ce a pornit conflictul

Potrivit BuletindeBucurești, disputa are la bază modul în care ar urma să fie deviat traficul în perioada lucrărilor.

CNAIR și constructorul au propus ca circulația să fie redirecționată pe Centura București, traseu folosit și înainte de inaugurarea pasajului peste A0. Primăria Berceni a respins varianta, argumentând că aceasta ar genera timpi mari de așteptare pentru locuitori și navetiști.

În schimb, administrația locală a cerut amenajarea unei rute alternative pe traseul DJ 401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB. Soluția presupune asfaltarea unui drum agricol.

Pentru CNAIR, solicitarea Primăriei Berceni nu poate fi pusă în practică într-un timp scurt. Potrivit reprezentanților companiei, transformarea drumului agricol într-un traseu care să poată prelua traficul ar presupune decopertări masive, stabilizarea fundației, realizarea a două straturi de asfalt și amenajarea unor podețe. Lucrările ar putea dura cel puțin șase luni și ar implica costuri importante. În schimb, intervențiile la pasaj sunt estimate să dureze cel mult 90 de zile.

Pasajul prezintă probleme la rampe

Pasajul peste A0 a fost inaugurat în urmă cu aproximativ doi ani, însă între timp au fost constatate probleme la rampele de acces.

CNAIR a confirmat, într-un răspuns pentru sursa citată, tasarea materialului de umplutură și înclinarea accentuată a parapetelor. La momentul expertizei, structura de rezistență nu era considerată în pericol imediat.

Reparațiile ar urma să fie suportate exclusiv de constructorul Alsim Alarko, în baza garanției de 60 de luni. Intervenția presupune turnarea unor noi grinzi de beton și refacerea straturilor de asfalt, inclusiv cu utilizarea unui geocompozit antifisură.

Reprezentanții Primăriei Berceni au transmis că problema nu este doar costul lucrărilor de reparații, ci și impactul pe care devierea traficului l-ar avea asupra locuitorilor.

Administrația locală susține că oamenii ar urma să suporte costurile indirecte ale soluției propuse, prin ore petrecute în trafic și dificultăți în deplasare. Potrivit Primăriei, printre cei afectați s-ar număra copiii care merg la școală, dar și persoanele vârstnice care trebuie să ajungă la tratament în București.