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Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA

Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
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Statele Unite ar putea să își reconsidere sprijinul pentru suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland dacă premierul Andy Burnham nu majorează semnificativ cheltuielile pentru apărare. Administrația Donald Trump pune presiune pe Londra pentru a-și respecta angajamentele asumate în cadrul NATO, iar dosarul Falkland ar putea fi folosit ca instrument pentru a determina Marea Britanie să investească mai mult în domeniul militar.

Washingtonul vrea ca Marea Britanie să cheltuiască mai mult pentru apărare

Administrația Trump ar fi transmis un ultimatum guvernului britanic, amenințând că Statele Unite și-ar putea retrage sprijinul pentru suveranitatea Marii Britanii asupra Insulelor Falkland dacă premierul Andy Burnham nu majorează cheltuielile pentru apărare.

Potrivit The Telegraph, oficialii Pentagonului analizează în prezent angajamentul aliaților NATO față de promisiunea de a ajunge la cheltuieli pentru apărare echivalente cu 5% din PIB.

Marea Britanie ar urma să beneficieze de „o atenție specială” din partea Washingtonului, potrivit unui oficial american de rang înalt citat de publicația britanică.

Administrația Trump consideră că planul britanic de investiții în apărare prezentat în luna iunie nu a mers suficient de departe și analizează în prezent modalități prin care premierul Andy Burnham să fie determinat să investească mai mult.

„M-aș aștepta ca Marea Britanie să primească o atenție specială, deoarece are un potențial atât de mare. Prin urmare, vom continua eforturile de a stimula și permite Marii Britanii să facă un pas major”, a declarat oficialul american.

SUA nu exclud schimbarea poziției privind Insulele Falkland

Oficialul american a confirmat că inclusiv schimbarea poziției Statelor Unite față de revendicarea britanică asupra Insulelor Falkland este luată în calcul.

„Pot spune că discuțiile sunt directe și că nimic nu este exclus în ceea ce privește opțiunile pentru a încuraja împărțirea responsabilității pe care o căutăm”, a declarat sursa citată.

O eventuală schimbare a poziției Washingtonului ar reprezenta o lovitură diplomatică pentru Londra, care administrează arhipelagul din Atlanticul de Sud, dar al cărui teritoriu este revendicat în continuare de Argentina.

Președintele argentinian Javier Milei este un aliat al lui Donald Trump, ceea ce oferă dosarului Falkland o importanță suplimentară în relația dintre Washington, Londra și Buenos Aires.

Marea Britanie nu a stabilit când va ajunge la pragul de 3% din PIB pentru apărare

Presiunea americană vine în timp ce guvernul britanic nu a stabilit încă momentul în care va atinge obiectivul de a aloca 3% din PIB pentru apărare.

Trezoreria britanică a confirmat vineri că primul buget al cancelarului John Healey nu va preciza când va ajunge Marea Britanie la acest nivel de cheltuieli militare.

Healey a fost ministru al Apărării înainte de a deveni cancelar. În iunie, el a demisionat din funcția de ministru al Apărării, afirmând că guvernul condus atunci de Keir Starmer nu a reușit să obțină resursele necesare pentru apărarea țării.

Healey a susținut că fostul premier Starmer a fost „incapabil”, iar Trezoreria „nu a fost dispusă” să aloce resursele de care Marea Britanie are nevoie pentru a se apăra într-o perioadă în care amenințările la adresa țării sunt în creștere.

Washingtonul consideră că planul britanic de apărare nu este suficient

Oficialul american a recunoscut că planul britanic de investiții în apărare reprezintă „un pas în direcția corectă”.

Totuși, acesta a avertizat că un simplu pas înainte nu este suficient, având în vedere amploarea provocărilor de securitate cu care se confruntă Statele Unite și aliații săi.

„Având în vedere amploarea provocărilor cu care ne confruntăm noi și aliații noștri, avem nevoie ca aliați precum Regatul Unit să facă pași majori, fundamentali. Din fericire, unii fac deja acest lucru. Încurajăm cu fermitate Marea Britanie să procedeze la fel”, a declarat acesta.

Mesajul Washingtonului este, astfel, că Londra trebuie să accelereze investițiile militare și să își asume o parte mai mare din povara financiară a apărării comune în cadrul NATO.

Amenințarea privind Falklandul nu este nouă

Actuala presiune americană vine după o amenințare similară formulată în aprilie.

La acel moment, un e-mail intern al Pentagonului ajuns în presă sugera că Statele Unite ar putea reevalua sprijinul acordat revendicării britanice asupra Insulelor Falkland ca răspuns la ceea ce Washingtonul considera o lipsă de sprijin din partea Marii Britanii în războiul din Iran.

Ministerul britanic de Externe a analizat posibilitatea unei schimbări a poziției americane față de Insulele Falkland, însă scenariul a fost tratat drept unul „ipotetic”.

Guvernul de la Londra a insistat atunci că suveranitatea asupra Insulelor Falkland „nu este pusă sub semnul întrebării”.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a respins la rândul său posibilitatea unei asemenea schimbări de politică a Washingtonului, calificând-o drept „o absurditate totală”. Ea a comparat situația cu amenințarea anterioară a lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Fost comandant britanic: retragerea sprijinului american nu ar schimba situația militară

Amiralul Lord West of Spithead, fost comandant-șef al Marinei Regale britanice și ofițer care a comandat HMS Ardent, fregata scufundată în timpul Războiului din Falkland, a respins anterior ideea că pierderea sprijinului american ar reprezenta o amenințare militară majoră pentru insule.

El a declarat pentru The Independent că, din punct de vedere militar, pierderea sprijinului SUA pentru suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland nu ar avea „niciun impact”.

„Recunoașterea sau nerecunoașterea de către SUA nu face insulele mai puțin sigure”, a afirmat fostul comandant al Marinei Regale.

Insulele Falkland sunt administrate de Marea Britanie, însă Argentina continuă să revendice suveranitatea asupra lor. Disputa a dus la războiul dintre Marea Britanie și Argentina din 1982, în urma căruia Londra și-a păstrat controlul asupra arhipelagului.

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