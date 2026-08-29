În cursul zilei de azi, 29 august, Sorin Moldovan, secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, au primit la Ministerul Apărării Naționale (MApN) o delegați condusă de Mike Rogers. A fost purtat un dialog româno-american, iar pe listă s-au aflat mai multe teme de interes, precum importanța strategică a Mării Negre.

O delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, a fost primită, sâmbătă, la Ministerul Apărării Naționale. Discuțiile au vizat securitatea regională, importanța strategică a Mării Negre și consolidarea parteneriatului România-SUA în domeniul apărării. Oficialii români au subliniat importanța sprijinului SUA pentru Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre.

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Discuții româno-americane purtate la Ministerul Apărării Naționale

„Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Moldovan, și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, au primit, sâmbătă, la sediul Ministerului Apărării Naționale, o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților. Agenda discuțiilor a inclus evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre, consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA și perspectivele dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul apărării. Secretarul de stat Sorin Moldovan a evidențiat importanța angajamentului Statelor Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al relației transatlantice în actualul context de securitate”, a comunicat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Sorin Moldovan a reafirmat că România rămâne un aliat de încredere al SUA și un contributor important la securitatea Flancului Estic al NATO. Oficialul susține consolidarea prezenței militare americane în România, inclusiv printr-o prezență permanentă, pentru întărirea descurajării și stabilității în regiunea Mării Negre.

„România rămâne un aliat de încredere al Statelor Unite și un contributor activ la securitatea Flancului Estic al NATO. Ne dorim consolidarea în continuare a posturii militare americane în România, inclusiv printr-o prezență permanentă, care ar reprezenta un element important pentru descurajare, apărare și stabilitatea regiunii Mării Negre”, a declarat secretarul de stat Sorin Moldovan.

Extinderea cooperării în domeniile instruirii, dezvoltării capabilităților și educației militare, printre punctele agendei

Totodată, România a transmis SUA documentul privind revizuirea posturii militare americane în Europa, reafirmând sprijinul pentru menținerea prezenței SUA în regiune. Discuțiile au vizat și instruirea militară, dezvoltarea capabilităților și pregătirea comună a forțelor armate.

Oficialii au subliniat și importanța investițiilor americane în România și a cooperării industriale.

Marea Neagră, în centrul atenției

De asemenea, Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a purtat discuții cu Mike Rogers, fiind subliniată importanța strategică tot mai mare a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Discuțiile au vizat și securitatea internă, în contextul noilor provocări regionale. Oficialii au subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse împotriva amenințărilor hibride, criminalității transfrontaliere, atacurilor cibernetice și riscurilor pentru infrastructura critică.

„O atenție deosebită a fost acordată regiunii Mării Negre, a cărei importanță strategică pentru securitatea euroatlantică a crescut semnificativ în actualul context geopolitic. Viceprim-ministrul român a subliniat că România și Statele Unite împărtășesc același obiectiv fundamental în regiune – asigurarea securității și stabilității pe termen lung – și a evidențiat rolul României în protejarea Flancului Estic al NATO și în consolidarea securității în regiunea extinsă a Mării Negre”, arată Ministerul Afacerilor Interne.

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