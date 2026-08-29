Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă că a stabilit, în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorități legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educația, transparența și securitatea energetică.

Taxe mai mici, sprijin pentru antreprenori, reforma statului, educație și securitate energetică

Reprezentanţii AUR arată, sâmbătă, într-un comunicat de presă, că formațiunea susține creșterea plafonului pentru plățile în numerar la 50.000 de lei pentru firme, precum și revenirea treptată la nivelurile de taxare existente înaintea majorărilor din ultimul an: TVA de 19%, cotă redusă de TVA de 9% și impozit pe dividende de 8%.

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Tot pentru sprijinirea capitalului românesc, AUR propune revenirea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la 500.000 de euro.

„AUR își dorește un stat mai suplu și o democrație mai reprezentativă. AUR susține Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, respectând astfel voința exprimată de români la referendumul din 2009, și va continua să susțină alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât aceștia să beneficieze de o reprezentativitate reală în comunitățile pe care le conduc”, se arată în comunicat.

Totodată, AUR propune limitarea la două mandate a conducerilor instituțiilor publice, pentru a împiedica transformarea unor funcții publice în poziții ocupate pe termen nedefinit și apariția unor rețele de influență în interiorul administrației.

În educație, una dintre prioritățile AUR este abrogarea prevederilor care permit organizarea examenului paralel de admitere la liceu, păstrându-se un sistem național și unitar de admitere, cu reguli egale pentru toți copiii, indiferent de liceul la care doresc să ajungă. AUR va susține, de asemenea, reducerea normei didactice și revenirea numărului de elevi din clase la nivelurile existente înaintea modificărilor introduse prin Legea Bolojan din august 2025.

În domeniul fiscalității, AUR va continua demersurile pentru adoptarea proiectului depus încă din luna martie privind un TVA dinamic la carburanți, ca mecanism de protecție a populației și economiei în perioadele în care crizele internaționale provoacă majorări puternice ale prețurilor. Mecanismul propus este limitat în timp și autoreglabil: TVA de 5% în primele trei luni, apoi 9%, cu dezactivarea automată a facilității odată cu normalizarea cotațiilor petrolului.

AUR susține și modificarea Codului fiscal astfel încât TVA pentru prima locuință să fie redusă de la 21% la 9%.

O altă prioritate legislativă a AUR este proiectul privind transparentizarea surselor de finanțare ale organizațiilor non-profit. Acesta este blocat în Camera Deputaților după adoptarea de către Senat. Principiul susținut de AUR este simplu: organizațiile care participă la viața publică și influențează dezbaterea publică trebuie să funcționeze în condiții de transparență privind sursele lor de finanțare.

Securitatea energetică reprezintă o prioritate imediată pentru AUR. În acest sens, vom promova un proiect de lege pentru legalizarea funcționării tuturor grupurilor energetice de la CE Oltenia prin amendarea ordonanței de urgență care obligă la închiderea lor până la 31 august 2026 și intrarea lor în starea de rezervă.

„Aceste proiecte vor constitui o parte importantă a agendei parlamentare AUR în noua sesiune”, mai scrie în comunicat.

Liderii AUR au mers într-o croazieră pe Dunăre

Înaintea ședinței Consiliului Național de Conducere (CNC) al formațiunii, liderii și parlamentarii AUR, printre care și președintele AUR George Simion, au făcut o croazieră pe Dunăre și au vizitat Cazanele Dunării și Chipul lui Decebal. (Mai multe detalii AICI)

Mai mulți membri ai formațiunii au publicat pe rețelele de socializare imagini de pe ambarcațiunile care i-au dus spre Cazanele Dunării.