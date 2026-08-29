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Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA

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Șefii de stat ai Rusiei și Belarusului au discutat sâmbătă, la reședința prezidențială de la Novo-Ogariovo, despre relațiile economice dintre cele două țări, cooperarea în domeniul tehnologiilor avansate și consolidarea „Statului Unional”. Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita discretă la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe.

Putin: „Principalul nostru obiectiv se dezvoltă cu succes

Vladimir Putin a declarat, la începutul întâlnirii, că relațiile dintre Rusia și Belarus se dezvoltă în pofida presiunilor externe.

Potrivit TASS, președintele rus a subliniat că schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu 12,5% de la începutul anului. El a amintit că valoarea comerțului bilateral s-a apropiat anul trecut de 50 de miliarde de dolari.

”Principalul nostru obiectiv, managementul economic, se dezvoltă cu succes. În ciuda tuturor încercărilor externe de a influența acest lucru, acesta încă progresează. Conform statisticilor noastre, cifra de afaceri de aproape 50 de miliarde de dolari anul trecut este un indicator bun.

Și anul acesta, în primele șase luni ale acestui an, există încă 12,5% investiții directe din Rusia, 2.500 de întreprinderi cu participare rusească”, a declarat Putin.

Ce prevede cooperarea dintre Rusia și Belarus în domeniul tehnologiei

Un alt subiect important abordat de Putin a fost cooperarea în domeniul tehnologiilor avansate.

Liderul de la Kremlin a menționat în special electronica și microelectronica, afirmând că Rusia și Belarus au posibilitatea de a avansa împreună în aceste sectoare.

Putin a apreciat faptul că Belarus a păstrat și dezvoltat o parte importantă a capacităților industriale și tehnologice create în perioada sovietică.

„Cel mai important lucru, în opinia mea, este că cooperăm nu numai în domenii tradiționale, ci și în domenii care sunt deosebit de importante astăzi.

Aceasta include tehnologia înaltă. Aici, aș dori să reiterez că, datorită eforturilor dumneavoastră de atâția ani, Belarus a păstrat și extins o mare parte din ceea ce a fost creat în epoca sovietică. Și acum, împreună, putem continua să avansăm în aceste domenii, inclusiv în domeniul electronicii și în alte domenii.

Suntem foarte bucuroși să vă vedem. Știu că ieri ați lucrat destul de activ cu colegii dumneavoastră din guvernul rus, cu ai dumneavoastră și cu colegii mei din guvernul rus”, a adăugat liderul de al Kremlin.

Putin a propus, de asemenea, ca cei doi lideri să analizeze rezultatele activității guvernelor de la Moscova și Minsk și să stabilească dacă sunt necesare noi măsuri sau ajustări.

„Dacă este nevoie de adăugare sau ajustare a ceva, o vom face, ca întotdeauna. Și continuăm să lucrăm activ pe scena internațională, continuând să consolidăm Statul Unional. În opinia mea, Consiliul de Miniștri al Statului Unional ar trebui format în viitorul apropiat.

Lucrăm pe toate platformele, inclusiv la ONU, dar nu pe cont propriu. Organizațiile în care am fost implicați activ de la bun început – CSI, OCS și așa mai departe – toate acestea vor fi, desigur, și astăzi pe radarul nostru.”

Lukașenko, convins că Belarus și Rusia vor depăși împreună dificultățile

Aleksandr Lukașenko a transmis, la rândul său, că Belarus și Rusia vor continua să acționeze împreună pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă.

Liderul de la Minsk a descris drept productive și aprofundate discuțiile purtate cu premierul rus Mihail Mișuștin în ziua precedentă. Lukașenko s-a declarat convins că schimburile comerciale dintre Belarus și Rusia vor depăși nivelul înregistrat anul trecut.

Întâlnirea are loc după vizita directorului CIA la Moscova

Discuțiile dintre Putin și Lukașenko au loc la doar câteva zile după vizita surpriză a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova.

Ratcliffe a ajuns în capitala Rusiei pe 25 august, într-o deplasare neanunțată în prealabil. Vizita a fost confirmată ulterior de Kremlin.

Potrivit Moscovei, șeful CIA a purtat discuții cu reprezentanți ai serviciilor de informații ruse. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin, însă președintele rus a fost informat despre discuțiile purtate.

Scopul exact al vizitei nu a fost făcut public. Presa americană a relatat că discuțiile ar fi putut avea legătură cu tensiunile dintre Rusia, Statele Unite și NATO, precum și cu războiul din Ucraina. Kremlinul nu a confirmat însă public aceste informații.

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