După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales

O flotilă cu ajutoare umanitare și activiști, printre care suedeza Greta Thunberg, va pleca duminică din Barcelona pentru a încerca să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”, au declarat organizatorii.

Navele vor pleca din portul spaniol pentru a „deschide un coridor umanitar și a pune capăt genocidului continuu al poporului palestinian”, au declarat reprezentanții Global Sumud Flotilla, fără să precizeze câte nave vor pleca și nici ora exactă a plecării, potrivit The Guardian.

Flotila este așteptată să ajungă în enclava de coastă devastată de război la mijlocul lunii septembrie și „va fi ta va fi cea mai mare misiune de solidaritate din istorie, cu mai multe persoane și mai multe nave decât toate încercările anterioare la un loc”, a declarat, săptămâna trecută, jurnaliștilor din Barcelona activistul brazilian Thiago Ávila.

Organizatorii au afirmat că zeci de alte nave sunt așteptate să părăsească porturile tunisiene și alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie.

De asemenea, activiștii vor organiza,demonstrații simultane și alte proteste în 44 de țări „în solidaritate cu poporul palestinian”, a scris Greta Thunberg pe Instagram, ea făcând parte din comitetul de coordonare al flotei.

Pe lângă Thunberg, flotila va include activiști din mai multe țări, parlamentari europeni și personalități publice, precum fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.

„Înțelegem că aceasta este o misiune legală în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat, săptămâna trecută, jurnaliștilor din Lisabona Mariana Mortágua, parlamentară portugheză de stânga, care se va alătura și ea acestei misiuni.

Până acum, mai exact în lunile iunie și iulie, Israelul a blocat deja două încercări ale activiștilor de a livra ajutoare prin navă în Gaza.

În luna iunie a acestui an, 12 activiști aflați la bordul velierului Madleen au fost interceptați de forțele israeliene la 185 km vest de Gaza. Pasagerii, printre care se afla și Thunberg, au fost reținuți și expulzați, fiind acuzați că susțin Hamas.

Apoi, în luna iulie, 21 de activiști din 10 țări au fost interceptați în timp ce încercau să se apropie de Gaza cu o altă navă, Handala.

