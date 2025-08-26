După ce a numit numai USR-iști în companiile de stat, Miruță anunță că schimbă regulile de numire

Radu Miruță, ministrul Economiei, este pus pe fapte mari! După ce a numit numai USR-iști în companiile de stat, oficialul a anunțat propuneri de modificare a legislației privind funcționarea și numirile în companiile de stat, pentru a asigura randamentul acestora. Prima măsură propusă vizează posibilitatea ca ministerul să anuleze procese de selecție ilegale.

Reamintim că USR promitea pe grupurile interne, așa cum Gândul dezvăluia săptămână trecută, că a analizat „peste 1.000 de CV-uri”, pentru a selecta experți adevărați în administrație, sprijinind ideea meritocrației. În realitate, așa cum a dezvăluit Gândul, funcțiile erau deja împărțite celor apropiați de conducere, de centrul de putere și de influența din Partid.

„Din punctul meu de vedere, nu există absolut nicio altă variantă ca aceste companii să meargă mai bine decât dacă se schimbă legea în baza căreia sunt astăzi împământeniți acolo niște oameni în funcție de conducere. În acest sens, am propus niște modificări ale cadrului legal. În primul rând, acolo unde se oficializează ilegalități în procesul de selecție al conducerilor companiei, ministerul să aibă posibilitatea să anuleze aceste procese”, a susținut ministrul Economiei la Digi 24.

Radu Miruță mai cere reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație.

„O a treia propunere este ca reducerea numărului oamenilor din consilii de administrație, de la 5 la 3, să se aplice ca o normă tranzitorie și pentru acele ce au, unde deja s-au făcut selecțiile, sau unde sunt în curs.

Pentru că vă spun foarte deschis, fără această normă, efectul este aproape zero, pentru că dacă n-au fost finalizate mai peste tot aceste selecții, mai peste tot sunt deja demarate. Și atunci efectul scontat nu există. (…) Este o coaliție, sunt patru partide, sunt puncte de vedere diferite, noi suntem maturi, stăm la masă, venim cu argumente. La urma în orice democrație, o majoritate va decide”, a conchis ministrul.

Sursă foto: Alexandru Dobre Mediafax

