Radu Miruță are în plan să angajați afară, dar spune că legea nu-i permite

Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță, vineri seara, la Digi24 că nu poate să facă momentan restructurări în ministerul său pentru că legea nu-i permite să facă acest lucru până în luna octombrie. Miruță mai spune că „angajații Ministerul Economiei au primit basculat vreo patru ministere de-a lungul timpului, fiecare cu toate rebuturile care nu au mai fost să fie dorite”.

Ministrul spune că în momentul de față nu poate da oameni afară, așa cum i-a cerut premierul Bolojan.

„Sunt într-o situație în care mă blochează legea, pentru că restructurări se pot face o dată la șase luni, cel mai puțin. S-a făcut la Ministerul Economiei o restructurare în luna aprilie și nu pot să fac restructurări până în luna octombrie. M-am uitat este o organigramă destul de stufoasă direcție, direcție generală, director general, director general adjunct, director simplu, destul de mulți directori cu activități redundante. Când voi avea prima zi în care pot să fac curățenie, voi face una inginerească, în care fiecare om va avea unitate de măsură”, mai spune Miruță.

Radu Miruță spune că angajații din ministerul său are printre cele mai mici lefuri și că are mai multe domenii comasate.

„Salariile sunt destul de mici, sunt cele mai mici din Guvern, dintr-un motiv istoric nimeni n-a vrut până acum să aibă grijă de oamenii din ministerul economie. Cred că e singurul minister care nu este considerat că desfășoară o activitate complexă, în condițiile în care angajații Ministerul Economiei au primit basculat vreo patru ministere de-a lungul timpului, fiecare cu toate rebuturile care nu au mai fost să fie dorite”, spune Miruță.