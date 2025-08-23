Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”

Șeful Cancelariei Primului Ministru, Ștefan Radu Oprea, spune că „România are o problemă:cele 1000 de CV-uri de la USR”. Mai ales că „600 sunt deja la Ministerul Economiei”.

Șeful Cancelariei Primului Ministru, Ștefan Radu Oprea, face glume cu USR-iști. În ultima sa postare de pe facebook, acesta spune că din cele 1000 de CV-uri trimise de cadrele partidului condus de Dominic Fritz, 600 ar urma să se angajeze numai la ministerul condus de Radu Miruță.

„Așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții. Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă. Spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii. Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat. Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor”. scrie Oprea.

Potrivit acestuia, selecția de cadre și de angajări, dinspre USR, a început deja, pentru că are o „misiune”.

„Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început. Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, mai spune șeful Cancelariei Primului Ministru.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ședință USR de taină pe malul apei/ Bătaie pe funcții și influență/ Mesaj intern intrat în posesia GÂNDUL:“Știu că toată lumea se întreabă de posturi”

La USR a câștigat tot carnetul de partid! Din analiza lui Fritz, de “1.000 de CV-uri”, au rămas doar pilele. Printre câștigători, cumnata lui Drulă