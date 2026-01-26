Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU

Bianca Dogaru
26 ian. 2026, 19:19, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a fost surprins la restaurantul „Corsarul” din Oradea, alături de susținătorul său declarat, Mihai Morar și Florin Birta, primarul municipiului. Relația dintre Bolojan și Morar nu este una nouă și datează încă din 2019, iar de-a lungul anilor, Oradea a băgat aproape un milion de euro pentru organizarea evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, găzduit de Radio ZU. 

De ani buni, Oradea este prezentată de media drept „cel mai frumos și mai bine administrat oraș din România”, o imagine susținută de Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR). Aceasta alocă anual între 5 și 17 milioane de lei pentru evenimente și campanii de promovare.

Mihai Morar: „Vreau o țară ca Oradea”

Un exemplu relevant este „Orașul Faptelor Bune”, eveniment organizat de Radio ZU în colaborare cu APTOR. În perioada 2019-2025, Oradea a plătit trustului Antena (din care face parte și Mihai Morar) peste 5 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro) pentru organizarea evenimentului.

Relația dintre Mihai Morar și trustul Antena, pe de-o parte, și Ilie Bolojan, Oradea și APTOR pe cealaltă parte este una veche și datează cel puțin din 2019. În noiembrie 2024, cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare, Morar a realizat un podcast electoral cu Bolojan, considerat drept o promovare indirectă a acestuia, chiar dacă materialul nu conținea mențiunile obligatorii de campanie. În acel moment, Bolojan candida pentru Senat în Bihor și era prezentat ca „manager de oraș și județ” de către Morar:

„Pentru mine, Ilie Bolojan nu e politician. Și nu numai pentru mine. Nu e nici candidat. Nu are legătura cu politica. Dar acum trebuie să facă și politică. Pentru mine, Ilie Bolojan e un manager. De oraș. Apoi, de județ. Sper, în curând, și de țară. ”Vreau o țară ca Oradea”, cum spunea cineva. Cum simțim mulți dintre noi. Însă, deocamdată, țara arde. Mai putem face ceva înainte să fie fum și scrum?”

