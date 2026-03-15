O stație de autobuz din Craiova a aprins internetul și face înconjurul țării cu forma nonconformistă. Pozele au fost postate chiar de primărița Lia Olguța Vasilescu

O stație de autobuz din Craiova a devenit rapid virală pe internet, după imaginile publicate pe Facebook de primărița orașului, Lia Olguța Vasilescu. Construcția, amplasată în zona Parcul Nicolae Romanescu, atrage atenția prin designul artistic neobișnuit, inspirat de forma unei bufnițe cu aripile întinse.

Design inspirat de o bufniță

Stația are un design artistic realizat aproape integral din lemn și este concepută sub forma unei bufnițe cu aripile larg deschise. Acoperișul este sculptat astfel încât să imite penele aripilor, realizate din plăci de lemn suprapuse.

Sub „aripi” sunt amenajate două spații simetrice pentru călători, fiecare dotat cu bănci din lemn și protejat de acoperișul larg.

Fotografiile cu stația au fost publicate chiar de primăriță, care a prezentat proiectul ca parte a unui demers de a face transportul public mai atractiv pentru locuitorii orașului.

„O nouă stație de autobuz creată de Eco Urbis a fost montată în zona Parcului Romanescu. Sperăm să se înscrie curând printre obiectivele agreate de craioveni și să îi convingă pe cât mai mulți să circule cu autobuzul. În curând vor apărea și alte stații de autobuz atractive, în diferite colțuri ale orașului, executate de Secția Creație a Eco Urbis.”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ