15 mart. 2026, 20:18, Actualitate
O stație de autobuz din Craiova a aprins internetul și face înconjurul țării cu forma nonconformistă. Pozele au fost postate chiar de primărița Lia Olguța Vasilescu
O stație de autobuz din Craiova a devenit rapid virală pe internet, după imaginile publicate pe Facebook de primărița orașului, Lia Olguța Vasilescu. Construcția, amplasată în zona Parcul Nicolae Romanescu, atrage atenția prin designul artistic neobișnuit, inspirat de forma unei bufnițe cu aripile întinse.

Design inspirat de o bufniță

Stația are un design artistic realizat aproape integral din lemn și este concepută sub forma unei bufnițe cu aripile larg deschise. Acoperișul este sculptat astfel încât să imite penele aripilor, realizate din plăci de lemn suprapuse.

Sub „aripi” sunt amenajate două spații simetrice pentru călători, fiecare dotat cu bănci din lemn și protejat de acoperișul larg.

Fotografiile cu stația au fost publicate chiar de primăriță, care a prezentat proiectul ca parte a unui demers de a face transportul public mai atractiv pentru locuitorii orașului.

O nouă stație de autobuz creată de Eco Urbis a fost montată în zona Parcului Romanescu. Sperăm să se înscrie curând printre obiectivele agreate de craioveni și să îi convingă pe cât mai mulți să circule cu autobuzul. În curând vor apărea și alte stații de autobuz atractive, în diferite colțuri ale orașului, executate de Secția Creație a Eco Urbis.”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei lui Ilie Bolojan cu o ironie: „Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?”

Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări

Recomandarea video

Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume s-a format cu 100 de milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor

