Prima pagină » Actualitate » După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni

După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni

Galerie Foto 5

După ce Gândul a atras atenția asupra faptului că site-ul Administrației Prezidențiale păstrează în deschiderea paginei web, în luna martie, o imagine de iarnă, site-ul oficial al Președinției României a luat măsuri și a înlocuit fotografia cu una de primăvară.

În urmă cu o zi, utilizatorii care accesau pagina principală a instituției erau întâmpinați de o fotografie reprezentativă cu Palatul Cotroceni acoperit de zăpadă, deși afară temperaturile au crescut considerabil, iar ninsorile s-au oprit de mult timp.

După ce Gândul a publicat un articol pe aceast subiect, platforma de comunicare a Președinției a fost actualizată cu o fotografie de primăvară, potrivită perioadei în care ne aflăm.

Hari Bucur Marcu, expertul internaţional în securitate militară, a criticat situația în care Administrația Prezidențială s-a aflat până de curând și a invocat Articolul 31 din Constituție, care obligă autoritățile publice să asigure informarea corectă a cetățenilor. În opinia sa, menținerea unui decor de îngheț pe site-ul oficial reflectă o comunicare publică deficitară, pe care o descrie ca „aproape de zero absolut”.

Din punctul de vedere al comunicării publice, aia care aplică Articolul 31 – Dreptul la informație, din Constituția României (“Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal“), la Președintele României este îngheț, care se apropie de 0 absolut. Singurul care “comunică“ pe Facebook sau în “declarații“ de presă este chiar locatarul Palatului Cotroceni, doar că domnia sa comunică eliptic, metaforic, sarcastic și neconvențional, ratând astfel caracterul de corectitudine al obligației constituționale ce revine autorității publice numită Președintele României. Și nu reușește astfel să spargă gheața, indiferent de cât de primăvară este afară.”

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
MESAJ Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
18:18
Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
JUSTIȚIE Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
18:01
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
ULTIMA ORĂ Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
17:34
Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
PAȘTE După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume
17:25
După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
INEDIT Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
18:59
Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
18:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
ULTIMA ORĂ Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
18:31
Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
DECIZIE Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
18:24
Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
18:18
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
GALERIE FOTO Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
18:12
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe