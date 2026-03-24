După ce Gândul a atras atenția asupra faptului că site-ul Administrației Prezidențiale păstrează în deschiderea paginei web, în luna martie, o imagine de iarnă, site-ul oficial al Președinției României a luat măsuri și a înlocuit fotografia cu una de primăvară.

Administrația Prezidențială a actualizat fotografia din deschiderea site-ului, după articolul publicat de Gândul

În urmă cu o zi, utilizatorii care accesau pagina principală a instituției erau întâmpinați de o fotografie reprezentativă cu Palatul Cotroceni acoperit de zăpadă, deși afară temperaturile au crescut considerabil, iar ninsorile s-au oprit de mult timp.

După ce Gândul a publicat un articol pe aceast subiect, platforma de comunicare a Președinției a fost actualizată cu o fotografie de primăvară, potrivită perioadei în care ne aflăm.

Hari Bucur Marcu, expertul internaţional în securitate militară, a criticat situația în care Administrația Prezidențială s-a aflat până de curând și a invocat Articolul 31 din Constituție, care obligă autoritățile publice să asigure informarea corectă a cetățenilor. În opinia sa, menținerea unui decor de îngheț pe site-ul oficial reflectă o comunicare publică deficitară, pe care o descrie ca „aproape de zero absolut”.

„Din punctul de vedere al comunicării publice, aia care aplică Articolul 31 – Dreptul la informație, din Constituția României (“Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal“), la Președintele României este îngheț, care se apropie de 0 absolut. Singurul care “comunică“ pe Facebook sau în “declarații“ de presă este chiar locatarul Palatului Cotroceni, doar că domnia sa comunică eliptic, metaforic, sarcastic și neconvențional, ratând astfel caracterul de corectitudine al obligației constituționale ce revine autorității publice numită Președintele României. Și nu reușește astfel să spargă gheața, indiferent de cât de primăvară este afară.”

