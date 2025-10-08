După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”

Primarul interimar al Capitalei se laudă pe pagina sa de Facebook cu măsurile care „au salvat orașul”, pe timpul Codului Roșu de ploaie și vijelie. Edilul spune că s-au luat măsuri „care au prevenit” situații grave, asta în condițiile în care ciclonul nu a mai venit în București, ci doar o ploaie normală de toamnă.

„Mulțumesc tuturor echipelor – ISU, Apa Nova, Poliția Locală, Administrația Străzilor, ALPAB, STB și companiilor municipale – pentru intervențiile rapide și coordonate care au prevenit situații grave”, a transmis, miercuri, primarul interimar general.

Mai mult, Stelian Bujduveanu s-a aflat, miercuri, la sediul Centrului Municipal Integrat Pentru Situaţii De Urgenţă, dovedind că nu are simțul ridicolului.

Primarul general interimar al Capitalei este cel care a anunțat primul închiderea școlilor în București, pentru miercuri.

Doar că miercuri a fost o zi normală de toamnă, cu o ploaie obișnuită, iar școlile ar fi putut să funcționeze.

Breaking News: Toamna plouă. Ciclonul care nu a mai venit a lăsat în urmă doar școlile închise și un cod roșu de isterie

Când șeful ISU îți spune să te pregătești cu apă și alimente, când televiziunile titrează că vine „o furtună istorică”, când ministrul Educației închide școlile, atunci te baricadezi în casă și te rogi să treacă mai repede ciclonul Barbara. La acest cod roșu, Bucureștiul a fost, din nou, capitala isteriei, care a transformat o zi de miercuri banală, într-o zi de sărbătoare. Bulevarde fără mașini. Și fără inundații „istorice”.

Isteria a început de la primii stropi de ploaie. Cu ochii pe hărțile înnegrite de nori de ploaie, meteorologii au transmis autorităților avertismente îngrijorătoare. De aici până la a induce panica în București și zonele limitrofe, a mai durat doar câteva ore. RO-ALERT-ul a încins telefoanele, jandarmii s-au plimbat cu „panică-mobilul” prin Capitală, iar televiziunile au înroșit burtierele.

