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După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok

După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
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Un nou episod de restricționare a accesului la conținutul Gândul pe marile platforme digitale. După ce Meta (Facebook) a suspendat pagina ziarului, iar Google a redus drastic vizibilitatea articolelor publicației, TikTok a restricționat, la rândul său, contul Gândul. De cinci zile, pagina celui mai urmărit ziar din România pe această platformă este restricționată, iar toate demersurile făcute de redacție pentru deblocarea contului au fost respinse. Asaltul giganților tech asupra ziarului vine în contextul în care Gândul este cea mai puternică voce din presa de opoziție din România și printre puținele organe de presă care nu au ezitat să sancționeze derapajele Guvernului Ilie Bolojan și ale Puterii în general.

Considerăm că aceste acțiuni ale platformelor tech nu sunt coincidențe și marchează încălcarea libertății presei și libertății de exprimare, drept prevăzut de Constituția României. De asemenea, limitarea accesului publicului la conținutul ziarului Gândul aduce inclusiv prejudicii de natură financiară și denaturează concurența liberă pe piața media.

Pagina de TikTok a Gândul are 614.000 de urmăritori și a înregistrat, în ultimele 365 de zile, 500 de milioane de vizualizări. De asemenea, a primit, în aceeași perioadă de timp, peste 13 milioane de aprecieri de la utilizatori.

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De cinci zile, contul oficial al publicației este restricționat, ceea ce afectează activitatea redacției pe platformă și distribuirea conținutului jurnalistic către publicul care urmărește Gândul. În acest moment, nu mai putem publica niciun conținut nou pe pagina de TikTok a ziarului.

Redacția a făcut demersurile necesare pentru deblocarea paginii și a contestat măsura aplicată de TikTok. Solicitările au fost însă respinse, iar reprezentanții companiei refuză, până în acest moment, să restabilească accesul normal la cont.

Situația este cu atât mai gravă cu cât nu vorbim despre un cont oarecare, ci despre pagina publicației Gândul, care a devenit cel mai urmărit ziar din România pe TikTok, cu 614.000 de urmăritori.

Gândul, cel mai urmărit ziar din România pe TikTok. O comunitate de peste 600.000 de urmăritori

Aceste cifre reflectă interesul publicului pentru conținutul jurnalistic al Gândul, de la știri de ultimă oră și investigații până la interviuri, dezbateri și emisiuni de actualitate.

Emisiuni precum „Marius Tucă Show” și „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, dar și materialele realizate de redacție au atras audiențe importante pe platformă. Unele transmisiuni au înregistrat milioane de vizualizări.

Restricționarea unui asemenea cont nu afectează doar activitatea unei redacții, ci și posibilitatea unei comunități de sute de mii de utilizatori de a urmări conținutul publicației prin canalul ales de ei.

După Facebook și Google, a venit rândul TikTok să restricționeze Gândul

Nu este prima dată în 2026 când Gândul se confruntă cu măsuri ale marilor companii tehnologice care îi afectează distribuirea conținutului.

Pe 22 februarie 2026, Meta a suspendat pagina oficială de Facebook a Gândul, care avea peste un milion de urmăritori.

Decizia a fost luată fără ca redacția să primească, la momentul suspendării, o explicație clară pentru închiderea paginii. Gândul a contestat măsura, a făcut demersuri pentru restabilirea accesului și a prezentat public corespondența cu reprezentanții Meta.

Potrivit datelor publicate de redacție, suspendarea a afectat aproximativ 6-7 milioane de vizualizări zilnice, cu un impact estimat la aproape 200 de milioane de vizualizări lunar.

Ulterior, după sesizarea autorităților și demersurile făcute de publicație, pagina a fost redeschisă.

În luna mai, Gândul a documentat un alt episod, de această dată legat de Google, după ce traficul publicației provenit din serviciile gigantului american a înregistrat scăderi dramatice.

De la peste 500.000 de vizitatori unici zilnic, site-ul a ajuns, în anumite perioade, să înregistreze puțin peste 100.000.

Datele interne au indicat scăderi de 38% pentru traficul din Google Discover și de 31% pentru Google Search, în timp ce traficul direct a crescut cu 180%.

Redacția a reclamat modul în care algoritmii Google limitează vizibilitatea anumitor articole și a sesizat inclusiv CNA și ANCOM.

Acum, TikTok devine a treia mare platformă digitală pe care Gândul se confruntă cu restricții asupra distribuției conținutului său.

O nouă problemă pentru libertatea presei: cine decide ce informații ajung la cititori?

Cazurile semnalate de Gândul ridică o problemă mai largă: dependența instituțiilor de presă de deciziile unor companii private care controlează principalele canale de distribuție a informației în mediul digital.

Facebook, Google și TikTok au propriile reguli de moderare și distribuire a conținutului. Însă aplicarea unor restricții asupra conturilor instituțiilor de presă ridică întrebări legitime privind transparența deciziilor, proporționalitatea măsurilor și posibilitatea unor contestații efective.

În cazul TikTok, demersurile făcute de Gândul nu au dus la restabilirea accesului normal la pagină. Contestațiile au fost respinse, iar restricția se menține pentru a cincea zi consecutiv.

Pentru o publicație care și-a construit, de-a lungul anilor, comunități de sute de mii sau chiar milioane de urmăritori, asemenea decizii pot avea consecințe importante asupra audienței și activității economice.

Gândul consideră că restricționarea repetată a canalelor sale de distribuție de către marile platforme tehnologice reprezintă un motiv serios de îngrijorare în privința libertății presei și a accesului publicului la informație.

Rămâne o întrebare esențială: ce mecanisme reale de protecție are o instituție de presă atunci când o platformă digitală îi restricționează accesul la comunitatea sa, iar demersurile pentru remedierea situației sunt respinse?

Gândul va continua să solicite restabilirea accesului la pagina de TikTok și clarificarea motivelor pentru care a fost aplicată și menținută această restricție.

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