Netanyahu a postat o imagine generată de AI cu un atac nuclear iranian asupra Tel Avivului și a avertizat că, dacă nu este reales ca premier, Israelul riscă „al doilea Holocaust”

Benjamin Netanyahu a postat o imagine generată de AI ce ilustrează un atac nuclear asupra Tel Avivului. Premierul israelian avertizează: „al doilea Holocaust” este iminent dacă el nu este reales.

Cu doar două zile înainte de alegeri, el a avertizat publicul că votul pentru oricine altcineva în afară de el i-ar putea expune pe israelieni pericolului nuclear din partea Iranului.

Netanyahu: „Mai avem la dispoziție 2 ani”

Luna trecută, la ONU, Netanyahu a declarat că, în ultimul an, Israelul a distrus armele atomice ale Iranului. Într-o declarație din luna martie, liderul israelian afirmase, de asemenea, că, în urma loviturilor israeliene, Iranul „nu mai poate amenința existența noastră”. În cea mai recentă postare, Netanyahu spune că, de fapt, Israelul mai are nevoie de încă 2 ani pentru a rezolva problema proliferării nucleare din Iran.

„Statul Israel se confruntă cu o amenințare existențială reală și tangibilă. Dacă iranienii obțin arme nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Orice altceva pălește în comparație cu pericolul existențial reprezentat de Iran și de axa șiită.Controversele artificiale, fabricate, care apar constant, sunt menite să distragă atenția de la cea mai importantă chestiune: finalizarea misiunii în Iran. Este vorba despre supraviețuirea fizică a fiecărei persoane de aici.

Netanyahu avertizează că Israelul mai are la dispoziție doi ani pentru a rezolva problema programului nuclear iranian.

„Mai avem la dispoziție doi ani, sub administrația Trump, pentru a finaliza treaba în Iran; nu se știe ce s-ar putea întâmpla după aceea – fie că va fi vorba de Kamala Harris, fie de cineva de calibrul lui [Robert] Malley.Aceasta este fereastra de timp care ne-a mai rămas pentru a duce la bun sfârșit eforturile necesare asigurării supraviețuirii noastre fizice pentru anii ce vor veni.”

A mai avertizează că orice alt politician numit premieru în locul său nu va putea să relaționeze cu președintele Trump.

„Generațiile viitoare nu ne vor ierta dacă irosim această fereastră istorică de oportunitate – șansa de a încerca să ducem la bun sfârșit cea mai critică misiune cu care se confruntă generația noastră. Acest lucru nu se va întâmpla cu un prim-ministru care este ținut de gât de Frații Musulmani și de cei care facilitează terorismul.Acest lucru nu se va întâmpla cu un prim-ministru incapabil să pună mâna pe telefon și să poarte o conversație personală, substanțială, cu Trump.Acest lucru nu se va întâmpla cu un prim-ministru care nu poate face față presiunii unui interviu televizat. ”

Netanyahu a adăugat că orice alt candidat în afară de el i-ar putea expune pe israelieni la pericolul unui „al doilea Holocaust”.

„A face acest lucru ar însemna să te expui pe tine și familia ta riscului unui al doilea Holocaust – totul din cauza urii politice sau a unei furtuni absurde, lipsite de importanță, create în mod artificial.”

Opoziția îl critică dur pe premier: „Isteric”, „Și-a pierdut mințile”

Fostul general Gadi Eisenkot, președintele partidului Yashar și favorit în alegeri, l-a atacat pe premier, acuzându-l că încearcă să insufle teamă înaintea scrutinului de marți.

„Netanyahu, ești isteric”, a scris Eisenkot pe platforma X. „Ca în fiecare campanie electorală, folosești aceeași metodă: minciuni și tactici de intimidare. De data aceasta, amenințând cetățenii israelieni cu distrugerea în masă”, a spus el. „Și asta după ce ai eșuat în atingerea obiectivelor războiului din Iran. Ai eșuat. Iar peste două zile, poporul israelian îți va arăta acest lucru la urne”, a adăugat el.

Președintele partidului Democraților, Yair Golan, a scris pe X:

„Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică deasupra Tel Avivului. Cer ca el să fie ținut departe de rețelele de socializare. Omul acesta și cei din jurul lui și-au pierdut mințile. Presiunea crește. Marți, îi vom înlocui pe cei care seamănă panică și vom reda Israelului securitatea și normalitatea. ”

„Aceasta este viziunea pe care [Netanyahu] o conturează pentru copiii noștri”, a declarat Naftali Bennett, președintele partidului B’Yachad.

„El susține că doar atunci când este el prim-ministru putem continua să trăim. Ne spune că, dacă va pierde, vom muri cu toții. Este o minciună. Statul Israel a luat naștere și a devenit puternic cu mult timp înaintea lui și va continua să existe mult timp după el. Poporul Israelului este mai puternic decât orice politician”, a adăugat Bennett.

Yair Lapid a afirmat că Netanyahu le transmite, în esență, cetățenilor că:

„Israelul este în pericol de a fi distrus, motiv pentru care [el] a decis să renunțe la ajutorul american pentru securitate. Să se supună unor sancțiuni care vor distruge economia. Și să îi mențină pe toți agenții din Qatar în propriul său birou. Una peste alta, are sens”, a comentat ironic Lapid, potrivit The Times of Israel.

Sursa Foto: Hepta/X