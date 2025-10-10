E grevă națională în Belgia. MAE avertizează că, pe 14 octombrie, transportul aerian și public vor fi perturbate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite o atenționare de călătorie pentru românii care vor tranzita sau care vor ajunge în Regatul Belgiei că urmează o grevă națională, pe 14 octombrie.

În acest context, sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară. Potrivit MAE, principalele probleme vor viza:

„Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi în data de 14 octombrie 2025! Autoritățile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menținute, însă sunt posibile anulări și întârzieri. Transport public în Bruxelles (STIB/MIVB): Rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajați să utilizeze alternative de transport. Transport în Flandra (De Lijn) și Valonia (TEC): Se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz și tramvai care vor circula.”

Autoritățile din cadrul MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

* https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

* https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

* https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

* https://www.letec.be/

* https://www.delijn.be/

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663.

