MAE, atenționare de călătorie în Italia: Proteste pro-Palestina și o grevă națională

Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Italia din cauza unor proteste și a unei greve naționale. Acestea se desfășoară în perioada 2-4 octombrie. Este vorba de valul de proteste pro-Palestina care perturbă grav activitățile din gările marilor orașe.

Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a debarcat membrii echipajului unei nave din flota de ambarcațiuni plecată din peninsulă cu ajutoare pentru populația din Gaza, anunță Corriere della Sera.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că în perioada 2-4 octombrie sunt anunțate manifestări de protest și grevă la nivel național în principalele orașe italiene, în special la Roma, Milano și Napoli.

Ca urmare, circulația rutieră și transportul public, inclusiv cel feroviar, vor fi perturbate, fiind posibile întârzieri, modificări de program, sau chiar anulări ale curselor mijloacelor de transport în comun.