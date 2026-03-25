E mai scump decât cel „normal”! Cât costă 100g de „somon afumat” de post, în Carrefour România

Un produs de post care imită somonul afumat ajunge să coste mai mult decât varianta originală din pește. Prețul afișat într-un magazin Carrefour din România ridică semne de întrebare în rândul consumatorilor.

Preț surprinzător la raft

În plin sezon de post, produsele vegetale care imită alimentele de origine animală devin tot mai căutate. Totuși, unele dintre ele vin cu un preț neașteptat.

Un exemplu clar este „somonul afumat” de post, un produs pe bază vegetală, disponibil în rețeaua Carrefour România. Pentru o cantitate de doar 100 de grame, prețul ajunge la 18,85 lei, un nivel care îl plasează peste multe variante de somon afumat real.

Mai scump decât produsul original

Comparativ, în aceeași perioadă, somonul afumat clasic poate fi găsit frecvent la promoții sau la prețuri apropiate, uneori chiar mai mici raportat la aceeași cantitate.

Această situație ridică o întrebare simplă: de ce ajung alternativele vegetale să fie mai scumpe decât produsele pe care le imită?

Explicațiile țin, în general, de procesarea complexă, ingredientele speciale și volumele mai mici de producție. Totuși, pentru consumatorul obișnuit, diferența de preț rămâne greu de justificat.

În ciuda prețurilor, produsele de post continuă să se vândă bine, mai ales în perioadele religioase importante. Mulți români caută alternative care să le ofere gusturi familiare, chiar și fără ingrediente de origine animală.

„Somonul” vegetal afumat se încadrează exact în această categorie: produs de nișă, dar cu o cerere în creștere.

