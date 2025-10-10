Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei

Senatorul Petrișor Peiu(AUR) dezvăluie cum Ministerul Transporturilor a majorat de 19 ori un contract pentru execuția unei autostrăzi, deși nu dispunea de acești bani. Economistul AUR pune în legătură directă deficitul înregistrat de România cu investițiile păguboase ale statului într-o infrastructură niciodată finalizată de constructorul respectiv.

Într-un comunicat emis vineri de AUR, senatorul Petrișor Peiu descrie cum au decurs investițiile Ministerului Transportului în lucrări fără finalizare.

„Pe 5 martie 2020, CFR SA, aflat și atunci, ca și acum, în subordinea ministerului Transporturilor, a semnat cu firmele Alstom, Arcada, Aktor și Euroconstruct Trading 98 un contract, în valoare de 2,97 miliarde de lei pentru modernizarea a 86 de km de cale ferată între Brașov și Sighișoara, practic cele două loturi de capăt: Braşov – Apaţa (Lot 1) şi Caţa – Sighişoara (Lot 3). La semnarea contractului, ministrul de atunci, sinistrul Bode (n.r Lucian, ministru PNL), deplângea pierderea unei finanțări europene de 330 de milioane de euro pentru această lucrare doar din cauza întârzierii la semnarea acestui contract cu un singur an de zile.”

Peiu revine cu o informație recentă potrivit căreia, „acum două luni, în august 2025, aceeași CFR SA a acordat, din banii pe care nu îi are, ci îi primește de la stat, a 19-a majorare a prețului din contract, în valoare de vreo 10 milioane de lei.”

„După această a 19-a majorare, prețul contractului a urcat de la valoarea inițială de 2,97 miliarde de lei la 3,433 miliarde de lei. Un mizilic de jumătate de miliard de lei, mai mult decât întreaga economia de anul acesta realizată din creșterea normelor profesorilor cu câte două ore… Tot în august 2025, după a 19-a scumpire a contractului respectiv, stadiul fizic de realizare a lucrării era de doar 49,98%, cu progres zero (0) în august față de iulie! Hai să mai citim o dată totul: după ce pierde o finanțare europeană de 1,6 miliarde de lei, guvernul semnează un contract pentru 2,97 miliarde de lei și apoi crește prețul de 19 ori cu un total de jumătate de miliard de lei iar, între timp, lucrarea nici nu a ajuns la jumătate! Din toamna anului 2021 până acum câteva luni, la conducerea ministerului Transporturilor s-a aflat președintele actual al PSD, Sorin Grindeanu, iar astăzi pe scaunul respectiv se află pupilul acestuia, Ciprian Șerban!”, mai scrie AUR.

Senatorul Peiu amintește și de faptul că firma franceză ALSTOM este celebră pentru faptul că nu a reușit să finalizeze nicio lucrare pentru care a fost contractată de partea română.

„În 2019, anul în care s-au pierdut cei 330 de milioane de euro ministrul Transporturilor era Alexandru Cuc, îl mai țineți minte? Cel care a dorit să anuleze câteva zboruri pentru a scăpa de moțiunea de cenzură, tentativă care se pare că nu a avut nimic penal în viziunea parchetului independent și plin de inamovibili. A, mai este un mic amănunt, a propos de întârzierea de câțiva ani de la această lucrare: poate oare vreun ministru al Transporturilor din ultimii 10 ani să-și aducă aminte de vreun contract terminat la termen de către antreprenorul lucrării de care vorbim aici, adică firma franceză Alstom? Orice contract, fie că este de lucrări de modernizare, fie de livrare de rame feroviare sau de rame de metrou”, se mai arată în comunicat.

