Prima pagină » Actualitate » Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă: „În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro"

Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă: „În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro”

Luiza Dobrescu
06 oct. 2025, 14:53, Actualitate
Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă:

Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează asupra nivelului gradului de îndatorare al României, pe următorii 10 ani, În cadrul conferinței de luni, acesta a prezentat o situație a împrumuturilor țării noastre, care ajung la 4 miliarde de euro, numai în această săptămână. 

În următorii 10 ani, datoria publică a României se va dubla, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu,  în cadrul conferinței de luni, de la Parlament. Potrivit acestuia, datoria de 1.040 miliarde de lei, cât se înregistra la finalul lunii iunie, se va transforma în 2.100 miliarde de lei. Potrivit calculelor celor de la AUR,  în următorii 10 ani, România va datora 420 de miliarde de euro.

„Săptămâna trecută, Guvernul a împrumutat 4 miliarde de dolari; 2 miliarde pe scadența la 7 ani, un miliard pe scadența la 12 ani și unul pe scadența la 20 de ani. Aveți aici dobânzile la care s-a împrumutat. Avem aproape 5,5% pe 7 ani în euro. Repet, 6,25% pe 12 ani și șase-65 pe 20 de ani. Prin comparație, împrumuturile pe care le face statul român pe piața internă prin titlurile FIDELUIS,  la euro, au cea mai mare maturitate, este cea de 7 ani 6,25% dacă ne uităm, diferența între 6,25% și 5,47% este imensă. Vorbim de euro”, a declarat Peiu, luni, la Parlament.

Concluzia economistului a fost una deloc optimistă pentru România.

„Avem undeva peste 7% media dobânzilor bancare plătite de statul român pentru împrumuturile luate, ceea ce înseamnă că practic, în următorii 10 ani de zile, se va dubla practic costul acestei datorii publice”, a mai prognozat senatorul AUR.

