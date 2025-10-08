Moțiune AUR. Miruță a transformat Ministerul Muncii în agenție de plasare a forței de muncă pentru USR

După ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a venit rândul ministrului Economiei, Radu Miruță, să aibă o moțiune depusă de AUR împotriva lui. Senatorul Petrișor Peiu motivează gestul celor 39 de susținători ai inițiativei prin câteva acuzații la adresa lui Miruță.

Șeful de la Economie este acuzat că a transformat ministerul pe care-l conduce într-o adevărată agenție de plasare a forței de muncă pentru colegii săi din USR.

AUR îl mai acuză pe Miruță și de favoritisme politice.

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: «Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR»”, spune Petrişor Peiu.

Ministrul Miruță a reacționat la scurt timp, printr-un punct de vedere transmis de partid:

“Unii mimează patriotismul. Alții îl practică. Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a spus Radu Miruță.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că moțiunea AUR va fi dezbătută și votată luni, 13 octombrie, începând cu ora 16.00.

