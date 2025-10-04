AVERTISMENTUL apocaliptic al economistului AUR: Datoria publică va sufoca România

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a transmis că România a atins un nou record în ceea ce privește datoria, care a crescut de la 232 miliarde de lei la 259 miliarde de lei, după rectificarea bugetară impusă de guvernul Bolojan ce majorează deficitul la 8,4% din PIB.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat că România se confruntă cu un nou record negativ în privința împrumuturilor de stat. Acesta a explicat că necesarul de finanțare pentru anul 2025 a crescut de la 232 miliarde de lei la 259 miliarde de lei, în urma rectificării bugetare prin care deficitul bugetar este majorat de la 7% din PIB (135 de miliarde de lei) la 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 de miliarde de lei.

„Suma totală de 259 de miliarde de lei reprezintă combinația dintre deficitul bugetar de anul acesta — 159 de miliarde de lei pe cash — și încă 100 de miliarde de lei datorie veche, care nu poate fi rambursată și este rostogolită prin noi împrumuturi”, explică senatorul AUR.

La trei luni de la preluarea mandatului, guvernul Ilie Bolojan a contractat deja 213 miliarde de lei și urmează să mai împrumute alte 46 de miliarde până la sfârșitul anului. Problema o reprezintă dobânzile tot mai ridicate la care statul reușește să se împrumute.

România s-a împrumutat într-o singură săptămâna 4 miliarde de euro

România a accesat, în această săptămână, 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale: 2 miliarde de euro pe 7 ani, 1 miliard de euro pe 12 ani și 1 miliard de euro pe 20 de ani. Costurile de împrumut sunt ridicate: 5,47% pentru titlurile pe 7 ani, 6,23% pentru cele pe 12 ani și 6,64% pentru cele pe 20 de ani.

În plan intern, statul se împrumută și de la populație, prin titlurile Fidelis. Dobânzile oferite cetățenilor sunt de 6,25% pentru euro și 7,8% pentru lei, la maturități de până la 5 ani. În același timp, pe piața bancară, statul plătește 7,39% dobândă pentru titlurile cu scadență la 7 ani și 7,45% pentru cele la 10 ani.

„Doar din efectul dobânzilor actuale, datoria publică a României se va dubla în următorii 10 ani”, avertizează Peiu.

Datoria publică a României se poate dubla

Petrișor Peiu a precizat că pe lângă costul dobânzilor, statul suportă un efect suplimentar de bază de 10-15 miliarde de lei anual, echivalent cu o creștere cu un punct procentual a costurilor de finanțare.

La 30 iunie 2025, datoria publică a României a ajuns la 1.041 de miliarde de lei. Potrivit senatorului AUR, dacă ritmul actual al împrumuturilor și al dobânzilor se menține datoria publică s-ar putea dubla până în anul 2034.

