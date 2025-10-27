Economistul AUR sună alarma: „Datoriile sufocă Uniunea Europeană”

Bugetul Uniunii Europene s-a dublat, încă din 2020, prin instrumentul Next Generation EU, avertizează economistul AUR, Petrişor Peiu, din cauza împrumuturilor „colosale”.

Senatorul AUR trage un semnal de alarmă în direcţia împrumuturilor UE care se ridică la suma de 900 de miliarde de euro, printr-„un mecanism care presupune împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro până în 2027”.

„Pentru naivii care credeau că finanțele statului român au fost grav alterate de incompetenții Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu, iată, mai jos, care este evoluția împrumuturilor (obligațiunile emise) făcute de Comisia von der Leyen, modelul guvernanților noștri. Dacă în 2019 împrumuturile UE ajunseseră la 52 de miliarde de euro, la finalul anului 2024 acestea ajungeau la un total de 578 de miliarde de euro, iar în 2027 totalul împrumuturilor UE va atinge 900 de miliarde de euro (cam 5-6 bugete anuale ale Uniunii)! O creștere de 18 ori în doar 8 ani”, spune Petrișor Peiu.

Datorii care sunt catalogate adevărate bombe aşezate sub scaunele europenilor şi care nu reprezintă nimic altceva decât „un buget paralel inventat de comisia von der Leyen, fără nicio legătură cu tratatele europene”.

„Dar dublarea aceasta s-a obținut prin împrumutarea colosalei cifre de 900 de miliarde de euro, datorie comună a statelor UE, datorie care apasă și sugrumă bunăstarea fiecărui european și a fiecărei companii europene. Mai pe românește, fondurile europene pe care le cheltuim sau le pierdem cu entuziasm au devenit și ele o scamatorie fiscală, provenind din împrumuturi. Ceea ce ne îngrozește astăzi, aici, la crima bugetară comisă de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, va îngrozi mâine întreaga Europă față de crima bugetară comisă de coaliția din spatele Ursulei von der Leyen”, mai spune Peiu.

