Prima pagină » Actualitate » Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?”

Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?”

Luiza Dobrescu
23 oct. 2025, 09:06, Actualitate
Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată:

Petrişor Peiu(AUR) rezumă evenimentele din ultima perioadă, la care Guvernul a fost parte a situaţiei, şi subliniază rolul pe care Executivul ar fi trebuit să-l aibă în tranşarea evenimentelor. 

Senatorul AUR face o analiză la zi, într-o postare pe facebook, a situaţiilor care s-au succedat în ultima perioadă şi despre care arată că abordarea guvernanţilor nu a fost deloc în favoarea românilor şi României. Şi dă câteva exemple în sprijinul celor afirmate.

„Guvernul României știe bine, încă din 2021 că, la 1 ianuarie 2026 s-a obligat să închidă toate carierele de lignit și toate grupurile energetice pe cărbune din Oltenia (cam 1000 MW putere netă). În tot acest timp trebuia să construiască (și avea 75% din bani de la UE) două centrale pe gaze (la Turceni și Ișalnița,1300 MW în total). Astăzi, cu două luni înainte, nu este nici măcar ales constructorul pentru vreuna din cele două centrale.

Guvernul României știe bine încă din 2017 că, în 2027 va începe să producă zăcământul de gaze Neptun Deep (minim 4 miliarde de mc /an) și că, în 2022 a început să producă BSOG (încă 1 miliard mc /an). În tot acest timp ar fi trebuit să repornească cel puțin 2-3 capacități petrochimice (fabrici de îngrășăminte plus alte chimizări ), având și multe opțiuni: petrochimia de la Pitești, Oltchim, petrochimia de la Petromidia, fabricile de îngrășăminte închise, etc. Nimic din toate astea nu s-a făcut, astfel încât tot gazul nou extras (minim 5 miliarde mc/an) va merge la export, în special în Ungaria și Austria, adică OMV și-l va duce frumușel la Viena. BSOG oricum își exportă miliardul său de mc/an de doi ani integral. Maximum ce vom avea va fi , la un moment dat, primul grup pe gaze de la Mintia , dacă va exista vreo conductă funcțională care să ducă gazul acolo.

De la tragedia de la Colectiv , guvernul României știe că nu are unde să trateze pacienții cu arsuri grave, dar nu a mișcat un deget pentru a construi vreo unitate în țară. În continuare, persoanele cu arsuri grave sunt transportate în străinătate, chiar în țări mult mai mici decât România”, scrie senatorul Peiu.

Finalul postării lui Petrişor Peiu este o întrebare retorică, la care speră să găsească un răspuns cu ajutorul acelora care-l citesc.

„În tot acest timp, toată lumea ne spune în cor că singurii care pot conduce țara sunt cei din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR.

Vi se pare că țara este condusă?”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei căi ferate. Scumpirea, jumătate de miliard de lei

Moțiune AUR. Miruță a transformat Ministerul Muncii în agenție de plasare a forței de muncă pentru USR

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă”
09:15
Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă”
accident S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ
09:00
S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ
POLITICĂ Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE
08:43
Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE
Mediafax
Atenție șoferi! Ceaţa densă afectează traficul în mai multe judeţe
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Tentativă la o ambasadă din Bucureşti. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta cu maşina / Surse: Ar fi vorba despre Ambasada Rusiei
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
Cantitatea de oțet potrivită pentru murături. Secretul pentru a le menține crocante
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Igor Cuciuc povestește ce și-a dorit fiica sa cu ardoare, dar NU a mai reușit: "Păcat că nu și-a văzut visul împlinit să...". Andreea Cuciuc a luptat pentru acest vis până în ultima clipă. Nu renunțase niciodată, chiar și atunci când totul părea imposibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Grădiniță din Harkov, bombardată de forțele ruse. Zeci de copii au fost evacuați