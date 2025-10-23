Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?”

Petrişor Peiu(AUR) rezumă evenimentele din ultima perioadă, la care Guvernul a fost parte a situaţiei, şi subliniază rolul pe care Executivul ar fi trebuit să-l aibă în tranşarea evenimentelor.

Senatorul AUR face o analiză la zi, într-o postare pe facebook, a situaţiilor care s-au succedat în ultima perioadă şi despre care arată că abordarea guvernanţilor nu a fost deloc în favoarea românilor şi României. Şi dă câteva exemple în sprijinul celor afirmate.

„Guvernul României știe bine, încă din 2021 că, la 1 ianuarie 2026 s-a obligat să închidă toate carierele de lignit și toate grupurile energetice pe cărbune din Oltenia (cam 1000 MW putere netă). În tot acest timp trebuia să construiască (și avea 75% din bani de la UE) două centrale pe gaze (la Turceni și Ișalnița,1300 MW în total). Astăzi, cu două luni înainte, nu este nici măcar ales constructorul pentru vreuna din cele două centrale. Guvernul României știe bine încă din 2017 că, în 2027 va începe să producă zăcământul de gaze Neptun Deep (minim 4 miliarde de mc /an) și că, în 2022 a început să producă BSOG (încă 1 miliard mc /an). În tot acest timp ar fi trebuit să repornească cel puțin 2-3 capacități petrochimice (fabrici de îngrășăminte plus alte chimizări ), având și multe opțiuni: petrochimia de la Pitești, Oltchim, petrochimia de la Petromidia, fabricile de îngrășăminte închise, etc. Nimic din toate astea nu s-a făcut, astfel încât tot gazul nou extras (minim 5 miliarde mc/an) va merge la export, în special în Ungaria și Austria, adică OMV și-l va duce frumușel la Viena. BSOG oricum își exportă miliardul său de mc/an de doi ani integral. Maximum ce vom avea va fi , la un moment dat, primul grup pe gaze de la Mintia , dacă va exista vreo conductă funcțională care să ducă gazul acolo. De la tragedia de la Colectiv , guvernul României știe că nu are unde să trateze pacienții cu arsuri grave, dar nu a mișcat un deget pentru a construi vreo unitate în țară. În continuare, persoanele cu arsuri grave sunt transportate în străinătate, chiar în țări mult mai mici decât România”, scrie senatorul Peiu.

Finalul postării lui Petrişor Peiu este o întrebare retorică, la care speră să găsească un răspuns cu ajutorul acelora care-l citesc.

„În tot acest timp, toată lumea ne spune în cor că singurii care pot conduce țara sunt cei din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Vi se pare că țara este condusă?”

