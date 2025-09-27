Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”

Într-o intervenție extrem de categorică, economistul Iancu Guda afirmă că România nu mai are alternative pentru a reduce cheltuielile excesive din administrația publică, motiv pentru care se impune o „restructurare cu forța” la stat. Cu alte cuvinte, concedieri cu orice preț.

Declarațiile sale vin în contextul în care a fost invitat la Ministerul Finanțelor pentru a contribui la planurile de reorganizare.

„Nu avem de ales, nu este opțional”

„Trebuie nepărat să reducem risipa din sectorul public. Ar trebui să se ajungă la o restructurare cu forța până la urmă; dacă nu s-a putut accepta acea scădere a personalului din unităţile locale, vor trebui să le reducă. Nu avem de ales, nu este opțional”, a explicat Iancu Guda, potrivit știripesurse.ro.

Poziția lui Ilie Bolojan este clară: premierul admite că sunt necesare reduceri de cheltuieli, dar susține că acestea pot fi făcute și fără concedieri masive. El are în vedere diminuarea salariilor și reforme structurale.

„Indiferent ce variantă de reduceri am luat în calcul, reducerile care sunt, într-adevăr, făcute pe termen lung, reducerile care sunt luate în orice fel de calcul, sunt reducerile structurale. Asta înseamnă că trebuie reduse componente care, într-adevăr, sunt constante, sunt greu de redus. Și, într-adevăr, există două posibilități aici – sau reduci salarii, sau reduci personalul” – Ilie Bolojan.

Premierul este de părere că tăierile temporare, precum limitarea unor cheltuieli punctuale, nu pot asigura stabilitatea bugetară pe termen lung.

Mai departe, șeful Executivului a atras atenția și asupra poverii financiare tot mai mari a datoriilor statului:

„Va fi doar o problemă de timp până am intra în colaps… gândiți-vă că dobânzile, anul acesta, depășesc 10 miliarde de euro, aproape 11 miliarde de euro. Am mai explicat, este valoarea autostrăzii dinspre Moldova. Vă rog să înțelegeți că doar în fiecare an, numai din dobânzi, nu vedem autostrată”.

Bolojan a conchis că, pentru a putea finanța investiții și proiecte de infrastructură, statul este obligat să reducă din cheltuielile curente, indiferent de metoda aleasă.

„Celelalte cheltuieli care pot fi reduse, v-am spus, sunt aspecte temporare, care pot să revină imediat și nici într-o reformă, nici într-un calcul pe termen lung, n-au fost luate ca elemente de bază, doar ca elemente secundare.

Nu mai există bani, dar există solicitări pentru investiții, pentru alte proiecte. Și trebuie înțeles că, dacă vrem să existe posibilitatea să alocăm acești bani, trebuie să reducem de undeva, pentru că nu mai putem continua cu acest împrumut”, a tras concluzia premierul Ilie Bolojan.

