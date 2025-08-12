Prima pagină » Știri politice » Iancu Guda îi distruge pe liberali: Ați FURAT destul! Ați VIOLAT România!

Iancu Guda îi distruge pe liberali: Ați FURAT destul! Ați VIOLAT România!

12 aug. 2025, 19:38, Știri politice
Iancu Guda îi distruge pe liberali: Ați FURAT destul! Ați VIOLAT România!

Iancu Guda a publicat un comentariu dur la adresa Partidului Național Liberal, citând chiar avertismentul liderului ales la congresul recent, Ilie Bolojan: „Dacă noi nu suntem capabili să reformăm din interior PNL, cum să ne creadă românii că putem reforma o țară întreagă?”.

„CORECT”, a spus economistul Iancu Guda.  „Toate aceste scursuri corupte din PNL-ul vechi, și toți ceilalți care se aseamănă din celelalte partide, să înțeleagă odată pentru totdeauna: IT’S GONE!”, a adăugat Guda, citând expresia liderei POT, Anamaria Gavrilă.

Iancu Guda îi acuză pe politicienii liberali că au furat până au falimentat țara și susține că ar trebui să fie judecați și condamnați la închisoare, iar averile să le fie confiscate.

„Ați furat destul. Nu se mai poate, nu mai sunt bani !!! Ați violat România că niște hiene nenorocite și nu vă mai săturați! La pușcărie cu voi și averile executate, cel mai dur exemplu posibil trebuie dat! Corpul de control face deja verificări pe scandalul microbuzelor electrice de 90.000 euro cumpărate cu 200.000 euro!!!”.

Iancu Guda îl expune pe un fost lider PNL din Prahova care ar fi comis o fraudă de gravitate mare – achizițiile de microbuze electrice școlare în valoare de 1,25 de miliarde de lei:

„Iulian Dumitrescu, fostul lider al PNL Prahova și unul dintre prim-vice-președinții din era Ciucã, e cel care a controlat indirect achizitiile de microbuze electrice școlare în valoare de peste 1,25 miliarde de lei. Pentru că nimic nu mișcă la Prahova fără asentimentul lui, scria presa în trecut”.

De asemenea, a scris și despre Rodica Papuc, fostă senatoare PNL din Prahova, care prin fiul ei, patronul firmei, a câștigat achiziții în 60% din țară.

„Rodica Papuc, senatoare PNL de Prahova actualmente, a fost, prin fiul său, patronul firmei care a câștigat ciudat achiziții în 60% din țară, doar interfața. COINCIDENȚĂ cum naiba se face că, mereu, licitațiile sunt câștigate de firme cu legături directe foarte puternice cu partidele politice ??? În majoritatea județelor a câștigat fix aceeași firma Aveuro, deținută de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova și candidat, în 2024, la funcția de senator. HAI DĂ-O NAIBII DE TREABĂ … FURIA ESTE FOARTE MARE!”

