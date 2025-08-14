Vești proaste pentru educația din România, în pline proteste ale profesorilor! Un domeniu și așa subfinanțat, de ani buni, pierde 718 milioane de euro , după tăierile de fonduri din PNRR, potrivit memorandumului aprobat joi de Guvern, în care ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Tăieri de fonduri sunt pentru investițiile în infrastructură universitară, campusuri profesionale, dar și pentru sprijinul școlilor cu risc de abandon școlar.

Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, afectată de tăierile din PNRR

Din totalul de 3,5 miliarde, alocat inițial proiectelor pe educație, s-au tăiat 718 milioane de euro din aceste 11 proiecte. Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, de 78 milioane de euro, și consorțiile școlare rurale nu se mai finanțează, potrivit informațiilor Edupedu.ro.

Totodată, 507 unități școlare care aveau până acum personalitate juridică devin structuri arondate altor unități, în cadrul procesului de reorganizare a rețelei școlare declanșat de Ministerul Educației și Cercetării în urma Legii Bolojan, anunță ministerul într-un comunicat de presă. Acesta precizează că este vorba despre 8,1% din totalul de unități cu personalitate juridică existente.

„Avem un preacord pe această formă de negociere și, pentru a aduce claritate în spațiul public cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care împărțim grantul nerambursabil și împrumutul, am aprobat memorandumul și am adoptat lista integrală a investițiilor și componentelor din PNRR.

„Noua alocare agreată este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile. Urmează ca, în luna septembrie, să fie aprobată această versiune renegociată, iar pe 20 octombrie, Consiliul ECOFIN să dea aprobarea finală. Pentru proiectele aflate în implementare, vom asigura o monitorizare transparentă printr-un tablou de bord realizat împreună cu ministerele. În septembrie, vom avea o viziune foarte clară asupra acestora”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Guvernul a discutat joi un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR

Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucrărilor.

Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” care va permite prioritizarea proiectelor și transformarea PNRR într-o „poveste de succes” până în august 2026.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a adăugat că proiectele aflate între 0 și 30% progres fizic vor fi suspendate temporar, pentru a concentra resursele pe cele mai avansate, cu șantiere deschise și lucrări în derulare.

Proiectele peste 30% progres vor fi prioritare și vor primi finanțare suplimentară pentru finalizare, Pîslaru precizând că ordonanța urmărește „să pună ordine” și să genereze rezultate concrete, iar studiile și proiectele în stadiu incipient vor putea fi continuate ulterior prin alte surse europene.

„Pentru proiectele care sunt între 0 și 30% ca progres fizic, aceste proiecte sunt într-un stadiu incipient care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate și avem și problema aceasta de constrângeri bugetare. Aceste proiecte ar urma să fie suspendate. Deci asta înseamnă că nu se renunță la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare și pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puțini pe care le avem în 2025 și 2026.”

