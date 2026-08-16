Electrocentrale București (ELCEN) anunță oprirea controlată a centralei CET Grozăvești, începând de duminică seară până luni la prânz. Măsura este necesară din cauza unor intervenții la rețeaua de alimentare cu apă, executate de compania Apa Nova, iar bucureștenii deserviți de această centrală vor resimți lipsa apei calde la primele ore ale dimineții de luni.

De ce se oprește CET Grozăvești. Explicațiile ELCEN

Reprezentanții Electrocentrale București au informat că măsura este determinată direct de o intervenție externă. Compania Apa Nova București a notificat ELCEN cu privire la executarea unor lucrări de relocare a debitmetrului de pe branșamentul din Splaiul Independenței. Această acțiune presupune sistarea alimentării cu apă de duminică, 16 august, ora 22:00, până luni dimineața, la ora 05:00.

„Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfășurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie”, a transmis sursa citată.

Sursa de apă furnizată este absolut necesară în procesul de tratare chimică pentru obținerea apei dedurizate. Aceasta este utilizată în circuitul de termoficare pentru apa caldă menajeră, care este distribuită ulterior de Termoenergetica spre consumatorii finali.

Impact minim pentru bucureșteni. Când revine apa caldă la parametri normali

Pentru ca disconfortul resimțit de locuitorii Capitalei să fie cât mai mic, ELCEN a precizat că a coordonat manevrele tehnice astfel încât oprirea centralei să aibă loc duminică noaptea, începând cu ora 22:00, acoperind astfel intervalul orar cu cel mai scăzut consum de energie termică din săptămână.

„Efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăvești va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineții de luni”, au dat asigurări reprezentanții ELCEN.

Echipele tehnice ale ELCEN vor relua imediat alimentarea și pregătirea instalațiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineață. Astfel, estimările arată că, până cel târziu la ora 12:00, CET Grozăvești va reveni la parametrii normali de furnizare a agentului termic.