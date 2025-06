Electrocasnicul care consumă de 30 de ori mai puțin decât aparatul cu aer condiționat. Te costă doar 10 lei pe lună

În zilele toride, tentația de a porni aerul condiționat este mare, desi asta va aduce mai mulți bani la factura de energie. Iată care este electrocasnicul care consumă de 30 de ori mai puțin decât aparatul de aer condiționat. Unde mai pui că te costă doar 10 lei pe lună, conform tarifelor aplicate de la 1 iulie la energie.

Se știe că, aparatul de aer condiționat este unul dintre cei mai mari consumatori de curent din casă. În plus, puțini sunt cei care știu că acest apparat consumă cel mai mult atunci când este setat la o temperature de sub 21 de grade C. Dar cu câteva trucuri și un electrocasnic care nu te costă mult, poți face față zilelor toride de vară, fără a plăti mult la final de lună.

Ventilatorul, căci despre el este vorba, consumă de 30 de ori mai puțină energie decât aerul condiționat. El nu produce aer rece, ci doar mișcă aerul existent în jur. Astfel, curenții de aer creează un efect de răcorire prin vânt, care ne ajută să ne simțim mai confortabil, însă nu schimbă temperatura.

Chiar și așa, ventilatorul este o variantă foarte bună de a răcori spațiul bine și ieftin, pe timpul verii. Un ventilator consumă în medie 50W pe oră. Dacă este folosit timp de 5 ore oe zi, în fiecare lună, înseamnă în factura la energie electrică un cost de 10 lei, judecând după tarifele aplicabile la energie, de la 1 iulie. În comparație, un aparat de aer condiționat consumă de 30 de ori mai mult, în funcție de putere.

5000 BTU – 25 – 0.4 kW/oră

6000 BTU – 3 – 0.5 kW/oră

8000 BTU – 4 – 0.65 kW/oră

12000 BTU – 6 – 1 kW/oră

18000 BTU – 8 – 1.5 kW/oră

24000 BTU – 1 – 1.8 kW/oră

36000 BTU – 5 – 2.8 kW/oră

În plus, ventilatorul poate fi folosit simultan cu aparatul de aer condiționat, pentru un cost mai mic la factură. Astfel, poți seta termostatul aparatului de aer condiționat cu 2°C mai mult decât de obicei, iar în paralel să funcționeze un ventilator.

Este important de reținut că ventilatoarele nu trebuie să funcționeze când nu se află nimeni acasă. Fără oameni în jur care să simtă efectul de răcorire prin vânt, ventilatoarele doar cresc puțin factura de energie.

