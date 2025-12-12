Care este electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă. Este un electrocasnic foarte util, indispensabil chiar, mai ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când gospodinele se întrec în bunătăți.

Fără îndoială, este vorba despre cuptorul electric, un electrocasnic de mare ajutor mai ales în perioada sărbătorilor, când gospodinele coc cozonacul și alte preparate specifice perioadei de iarnă. Consumul unui cuptor electric este dat de mai mulți factori, ca puterea nominală a consumului. Adică, cu cât puterea cuptorului este mai mare, cu atât va consuma mai multă energie în timpul funcționării.

De asemenea, consumul mai ține și de durata pentru care este folosit, astfel că folosirea cuptorului pentru perioade mai lungi va duce, evident, la un consum mai mare de electricitate.

Totodată, cu cât setezi temperatura cuptorului la valori mai mari, cu atât va trebui să folosească mai multă energie pentru a atinge acea temperatură și a o menține.

Mai contează și calitatea izolației cuptorului, funcția de preîncălzire.

Să dăm exemplu însă puterea cuptorului ca fiind de 2.5 kW, la un timp mediu de utilizare zilnică de o oră și un tarif de 1.20 lei/kWh. Calculul va fi următorul:

consum zilnic = 2.5 kW x 1 oră /zi = 2.5 kWh/zi

consum lunar: 30 zile x 2.5 kWh/zi = 75 kWh/ luna

cost lunar: 75 kWh x 1.20 lei/kWh = 90 lei

Nu în ultimul rând, alți factori de care să ții cont în privința consumului unui cuptor electric sunt: numărul de Watti, temperatura setată, capacitatea cuptorului, temperatura ambientală.

