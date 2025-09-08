Prima pagină » Actualitate » Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă

Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă

08 sept. 2025, 13:50, Actualitate
Peste jumătate dintre firmele din București și județul Ilfov au primit facturi uriașe la electricitate. În ultimele luni, companiile s-au trezit cu facturi mai mari cu cel puțin 21%. O astfel de situație, avertizează specialiștii, ar putea duce la faliment în masă.

Pe lângă falimentul în lanț, situația ar putea degenera și către pierderi ale locurilor de muncă.

Facturi cu până la 50% mai mari, în cazul anumitor companii

Un sondaj recent arată că circa 40% dintre companii au primit facturi mai mari cu până la 30-40%. De altfel, sondajul mai arată că alte firme s-au trezit cu facturi la electricitate cu până la 50% mai mari, arată România TV.

Cifrele sunt înfiorătoare, mai ales pentru antreprenori. Poate fi vorba despre costuri greu de acoperit pentru restaurante, localuri, micile afaceri de cartier, dar și pentru producătorii locali. În lipsa unor măsuri concrete, ar putea exista posibilitatea ca anumite firme să se îndrepte către faliment, dar și către disponibilizări în masă.

Care sunt măsurile?

Pentru ca aceste aspecte să nu aibă loc, se cer anumite soluții, precum:

  • Reducerea taxelor la energie;
  • Sprijin pentru industria HoReCa;
  • Aplicarea directivelor europene care permit accesul afacerilor la energie produsă local.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ
Sursă video: România TV

