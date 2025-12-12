Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”

Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere"

12 dec. 2025, 10:21
UPDATE. Zelenski îndeamnă la votul public privind concesiile teritoriale

Volodimir Zelenski a declarat că ucrainenii ar trebui să decidă, printr-un vot național, dacă țara poate ceda vreun teritoriu disputat, în timp ce Kievul a transmis Statelor Unite propuneri de pace revizuite.
Zelenski a declarat că, în ciuda negocierilor în curs, „încă nu există o înțelegere comună cu privire la problema funciară”, subliniind că orice decizie privind cedarea teritoriului trebuie să vină chiar de la cetățeni.
„Cred că poporul ucrainean va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, trebuie să existe o poziție din partea poporului ucrainean”, a spus el.
Zelenski spune că planul în 20 de puncte al Ucrainei lasă nerezolvate clauze cheie ale acordului
Ucraina a înmânat Washingtonului un plan în 20 de puncte pentru potențialii termeni de pace, fiecare element fiind susținut, se pare, de propriul document detaliat. Președintele Volodimir Zelenski a declarat la Kiev că progresul rămâne incert.
„Suntem recunoscători că SUA lucrează cu noi și încearcă să adopte o poziție echilibrată”, a declarat el reporterilor.
„Dar în acest moment este încă dificil de spus cum vor arăta documentele finale.”
UPDATE. Zelenski respinge viziunea SUA pentru o „zonă economică liberă” în Donbas.

Kievul nu va fi de acord să cedeze teritoriul, a transmis Zelenski. Potrivit acestuia, negociatorii americani au lansat ideea unei „zone economice libere” în Donbas, în timp ce oficialii ruși au făcut referire la o „zonă demilitarizată”.

Volodimir Zelenski a respins propunerea SUA de a transforma regiunea Donbas de est într-o „zonă economică liberă”, avertizând că acest lucru ar expune teritoriul ucrainean unor riscuri viitoare.

Vorbind cu reporterii de la Kiev, el a respins ferm sugestia Washingtonului – o idee promovată și de Moscova pentru o „zonă demilitarizată”.

Potrivit președintelui ucrainean, conceptul american pare să implice o retragere a forțelor ucrainene din Donețk, în timp ce trupele rusești se vor abține de la avansare.

„Trupele ucrainene părăsesc teritoriul regiunii Donețk, iar compromisul pare a fi ca trupele rusești să nu intre pe acest teritoriu”, a spus el.

„Nu știu cine va guverna acest teritoriu.”, a spus Zelenski.

El a susținut că propunerea nu oferă garanții credibile împotriva incursiunilor rusești deghizate.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce îi va împiedica pe acești soldați rămași, pe ruși? Ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia această zonă economică liberă? Toate aceste amănunte sunt foarte grave.”, explică Zelenski.

Chestiunea teritorială rămâne blocajul central al discuțiilor de pace cu Statele Unite, a spus el, clarificând faptul că niciun guvern ucrainean nu poate ceda Donețk sau zonele rămase deținute de ucraineni din Luhansk, orașul vecin.

„Rușii vor întregul Donbas – noi nu acceptăm asta”, a spus Zelenski

Luhansk este aproape în întregime ocupat de Rusia, în timp ce aproximativ 6.600 de kilometri pătrați din Donețk – inclusiv orașele Sloviansk și Kramatorsk – rămân sub control ucrainean pe fondul luptelor aprige din jurul Pokrovskului.

Ucraina se opune unei guvernări comune a centralei Zaporijie

Kievul se opune, de asemenea, sugestiilor SUA privind o guvernare comună a centralei nucleare Zaporijie, ocupată de Rusia – cea mai mare din Europa – despre care Moscova insistă că trebuie să rămână sub control rusesc.

„Avem două puncte cheie de dezacord: teritoriul Donețkului și tot ce are legătură cu acesta și Centrala Nucleară din Zaporijia”, a declarat Zelenski. „Acestea sunt cele două subiecte pe care le vom discuta în continuare.”

Liderul ucrainean a declarat că discuțiile ulterioare se referă la retragerile limitate ale Rusiei din zonele mici din regiunile Harkov, Sumy și Dnipropetrovsk, în timp ce liniile frontului din regiunile sudice parțial ocupate Zaporijia și Herson vor rămâne blocate la pozițiile actuale, conform termenilor proiectului.

Președintele american Donald Trump va trimite un reprezentant la discuțiile din Europa privind Ucraina, în acest weekend, doar dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, a anunțat Casa Albă. Însă „președintele s-a săturat de multiplele întâlniri care par să nu ajungă niciodată la un acord“, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele este extrem de frustrat de ambele părți ale acestui război și s-a săturat de întâlniri doar de dragul de a se întâlni”, a spus ea.

Faptul că Statele Unite vor trimite un reprezentant pentru a participa la discuțiile din Europa, în acest weekend, dacă va exista o șansă bună de a încheia un acord, a fost confirmat ulterior și de Donald Trump, care a avertizat, în același timp, că nu vrea să piardă „mult timp”.

Într-o declarație adresată reporterilor în Biroul Oval, joi, Trump a declarat:

„Este programată o întâlnire pentru sâmbătă. Vom vedea dacă vom participa la întâlnire sau nu. Am spus că vom participa la întâlnire, dacă cred că există șanse bune de… Ei vor ca eu să particip. Vor ca noi să participăm. Vom participa la întâlnirea din Europa de sâmbătă, dacă cred că există șanse bune să rezolvăm situația. Vrem să salvăm multe vieți”, a subliniat președintele SUA.

Donald Trump a declarat că SUA sunt pregătite să ajute cu un acord de securitate pentru Ucraina.

„În ceea ce privește Ucraina, domnule președinte, v-ați luat angajamentul față de europeni, încă din luna iulie, dacă îmi amintesc bine, de a participa la un contingent de menținere a păcii în cazul încheierii unui acord de pace. Ați menționat, cred, sprijin aerian, informații despre recunoaștere și așa mai departe. Acest angajament este încă valabil? SUA este pregătită să participe?“, a întrebat un jurnalist.

„Asta se numește acord de securitate, practic. Ei îl numesc acord de securitate. Am fi ajutat. Am fi ajutat cu securitatea, pentru că eu cred acesta este un factor necesar pentru a se ajunge la un acord.“, a răspuns Trump.

Președintele american a declarat că Volodimir Zelenski este singurul care nu susține planul de pace.

„Credeam că eram foarte aproape să încheiem un acord cu Rusia. Credeam că eram foarte aproape să încheiem un acord cu Ucraina. De fapt, cu excepția președintelui Zelenski, oamenilor le place foarte mult conceptul de acord”, a subliniat președintele SUA.

Potrivit lui Trump, conflictul din Ucraina ar putea degenera într-un treilea război mondial.

„Aș vrea să se încheie. Lucrăm din greu. Nu afectează prea mult SUA, exceptând cazul în care se scapă de sub control. Știți, astfel de lucruri, probabil le cunoașteți, pentru că sunteți un profesionist, un adevărat profesionist, ceea ce nu pot spune despre mulți alți oameni. Dar sunteți un profesionist grozav. Dacă se continuă cu astfel de jocuri, vom sfârși cu un treilea război mondial”, a subliniat președintele SUA.

Între timp, Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la propunerea SUA de a desemna regiunea Donbas, aflată în dispută, drept „zonă economică liberă”.

Într-o declarație adresată reporterilor de la Kiev, Zelenski a pus sub semnul întrebării cum ar funcționa un astfel de aranjament.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce îi va împiedica pe acești ceilalți soldați, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia această zonă economică liberă? Toate aceste lucruri sunt foarte grave.”

 

Cele mai noi