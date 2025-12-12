🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”

10:26

Kievul nu va fi de acord să cedeze teritoriul, a transmis Zelenski. Potrivit acestuia, negociatorii americani au lansat ideea unei „zone economice libere” în Donbas, în timp ce oficialii ruși au făcut referire la o „zonă demilitarizată”.

Volodimir Zelenski a respins propunerea SUA de a transforma regiunea Donbas de est într-o „zonă economică liberă”, avertizând că acest lucru ar expune teritoriul ucrainean unor riscuri viitoare.

Vorbind cu reporterii de la Kiev, el a respins ferm sugestia Washingtonului – o idee promovată și de Moscova pentru o „zonă demilitarizată”.

Potrivit președintelui ucrainean, conceptul american pare să implice o retragere a forțelor ucrainene din Donețk, în timp ce trupele rusești se vor abține de la avansare.

„Trupele ucrainene părăsesc teritoriul regiunii Donețk, iar compromisul pare a fi ca trupele rusești să nu intre pe acest teritoriu”, a spus el. „Nu știu cine va guverna acest teritoriu.”, a spus Zelenski.

El a susținut că propunerea nu oferă garanții credibile împotriva incursiunilor rusești deghizate.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce îi va împiedica pe acești soldați rămași, pe ruși? Ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia această zonă economică liberă? Toate aceste amănunte sunt foarte grave.”, explică Zelenski.

Chestiunea teritorială rămâne blocajul central al discuțiilor de pace cu Statele Unite, a spus el, clarificând faptul că niciun guvern ucrainean nu poate ceda Donețk sau zonele rămase deținute de ucraineni din Luhansk, orașul vecin.

„Rușii vor întregul Donbas – noi nu acceptăm asta”, a spus Zelenski

Luhansk este aproape în întregime ocupat de Rusia, în timp ce aproximativ 6.600 de kilometri pătrați din Donețk – inclusiv orașele Sloviansk și Kramatorsk – rămân sub control ucrainean pe fondul luptelor aprige din jurul Pokrovskului.

Ucraina se opune unei guvernări comune a centralei Zaporijie

Kievul se opune, de asemenea, sugestiilor SUA privind o guvernare comună a centralei nucleare Zaporijie, ocupată de Rusia – cea mai mare din Europa – despre care Moscova insistă că trebuie să rămână sub control rusesc.

„Avem două puncte cheie de dezacord: teritoriul Donețkului și tot ce are legătură cu acesta și Centrala Nucleară din Zaporijia”, a declarat Zelenski. „Acestea sunt cele două subiecte pe care le vom discuta în continuare.”

Liderul ucrainean a declarat că discuțiile ulterioare se referă la retragerile limitate ale Rusiei din zonele mici din regiunile Harkov, Sumy și Dnipropetrovsk, în timp ce liniile frontului din regiunile sudice parțial ocupate Zaporijia și Herson vor rămâne blocate la pozițiile actuale, conform termenilor proiectului.