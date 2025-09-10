Elena Lasconi, în primul interviu după alegeri, la Gândul: „Aș fi câștigat alegerile prezidențiale. Alegerile nu s-au anulat pentru că veneau rușii”

Elena Laconi, fostă candidată la prezidențiale, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că alegerile din luna noiembrie „nu s-au anulat pentru că veneau rușii” ci pentru că ea ar fi reprezentat un personaj care „încurca sistemul”.

„Nu am orgolii, nu mai sunt atât de supărată pe nimeni. Poate că mi-a fost greu să primesc atâtea lovituri în acea perioadă și văd că continuă, deși eu nu mai am niciun interes să candidez nicăieri, dar știu că am făcut-o din suflet și știu că aș fi câștigat alegerile prezidențiale.

Istoria ne va arăta că alegerile nu s-au anulat pentru că veneau rușii, ci s-au anulat pentru că încurcăm grozav sistemul”, a declarat Elena Lasconi.