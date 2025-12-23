Prima pagină » Actualitate » Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Musafirii vor mai cere o porție”

Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Musafirii vor mai cere o porție”

23 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Musafirii vor mai cere o porție”
Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase

Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a spus care este secretul său pentru tradiționalele sarmale. ”Musafirii vor mai cere o porție”, susține artista. 

Elena Merișoreanu a explicat care este rețeta sa de sarmale în foi de varză murată.

Artista a învățat rețeta de la mama sa, dar a adăugat și ea câteva trucuri.

Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Aveți grijă la varză”

”Pentru sarmalele de Crăciun, pe care și eu le prepar, în fiecare an, pentru familie, am mici secrete, pentru un gust delicios. Rețeta am învățat-o de la mama mea, este cea clasică, însă mai am și mici trucuri. De pildă, pun mai multă carne și mai puțin orez, am văzut că alte gospodine fac de fapt invers. Iar, printre sarmale, când le pun la fiert, strecor și bucățele de slăninuță afumată. Ca mirodenii, adaug cimbru, busuioc și mai puțin piper. Musafirii vor mai cere o porție, atât de gustoase sunt”, a spus Elena Merișoreanu.

”Aveți grijă la varză! Înainte de a folosi foile, trebuie să le puneți la desărat, timp în care schimbați apa de mai multe ori. Și nici în compoziție să nu adăugați multă sare. Eu le fierb inițial pe aragaz, apoi le bag la cuptor. De obicei, în vreo 3 ore sunt gata preparate”, a adăugat artista.

Elena Merișoreanu, căsnicie de peste 50 de ani

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru.

Elena Merișoreanu și partenerul său de viață, Viorel Croitoru, au un mariaj de peste 50 de ani.

