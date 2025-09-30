Elena Udrea a făcut senzație cu o geantă de lux. Cum a apărut în public și cât costă accesoriul exotic

Elena Udrea a purtat o geantă de lux care a atras atenția tuturor. Prețul acestei piese de brand este de-a dreptul uriaș.

Elena Udrea continuă să surprindă cu aparițiile sale în public, la scurt timp după ce a fost eliberată din penitenciar. Fostul ministru al Turismului atrage toate privirile, de altfel, indiferent unde merge.

Acum, aceasta se bucură din plin de libertate și chiar are parte de un val de aprecieri din mediul online, acolo unde a primit zeci de mesaje de susținere, în urma experienței trăite în penitenciarul Târgșor.

Conform Cancan, aceasta nu ar avea în plan să mai intre în politică, chiar dacă a rămas adepta ținutelor office și foarte scumpe. Fosta blondină de la Cotroceni a atras, deci, toate privirile cu ținuta sa impecabilă, remarcându-se printr-o piesă de rezistență care a stârnit curiozitatea internauților.

Mai precis, este vorba despre o geantă exotică, marca Louis Vuitton, din colecția Capucines, al cărei preț depășește suma de 20.000 de euro. Vezi AICI geanta!

Elena Udrea a asortat geanta cu o pereche de pantofi stiletto negri, cu toc înalt, dar și cu un blazer alb, pe care l-a îmbrăcat peste un costum negru, croit perfect pentru silueta sa.

De altfel, Elena Udrea a fost mereu adepta unor apariții de senzație, preferând mai ales brand-urile de lux și hainele scumpe. Chiar și la rechizitoriul procurorilor DNA s-a precizat că ea deține o geantă Hermes Birkin din piele de crocodile, care se ridică la suma de 80.000 de euro.

