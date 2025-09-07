Prima pagină » Știri politice » Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese”

07 sept. 2025, 22:35, Știri politice
Elena Udrea (51 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. Fostul ministru al Turismului se află la primul său interviu, după eliberarea din spatele gratiilor.

Fosta blondă de la Cotroceni a precizat că prezența sa și a fostului președinte Traian Băsescu pe scena politică românească „i-a speriat pe cei care aveau alte interese”. Elena Udrea a susținut că în urmă cu un deceniu, când era făcut denunțul, credea că Florian Coldea „a făcut totul singur”.

„Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție, sistemul soroșist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți.

În 2015, când făceam denunțul, credeam că Florian Coldea a făcut totul singur. El era, de fapt, butonul „Deep State” din SUA. Eu am crezut că sunt jocuri interne. Era perioada în care Victoria Nuland avea puteri imense. Americanii l-au preluat pe Coldea. Iar el a fost receptiv la a deveni instrumentul lor”, a spus Elena Udrea, în direct.

Elena Udrea: „A fost o colaborare între serviciile românești și cele franceze”

„Altfel înțeleg acum ce s-a întâmplat între 2009 și 2014 și am înțeles că a fost un joc pentru a controla România prin Coldea, Maior, Kovesi. Planul nu a fost românesc, ci o colaborare internațională între state paralele. Îmi imaginez că nu acționat SRI în Franța.

Puteam să cred ce zicea Coldea, că pozele sunt făcute de paparazzi. Chiar și Băsescu a spus că în discuțiile cu șefii serviciilor aceștia i-au spus că pozele sunt făcute de fotografi din presă. Dar a apărut și desfășurătorul hotelului, așa ceva nu face un hotel. Ghiță a ieșit și a spus că el a primit pozele de la Coldea ca să le dea. A fost o colaborare între serviciile românești și cele franceze.

Au fost date cu 3 zile înaintea votului, în plină campanie a mea pentru președinția României. Băsescu nu a putut să-l mai schimbe, mai avea doar o lună de mandat, deja fusese ales Iohannis, ca să-l schimbe pe Coldea trebuia să vină propunerea de la George Maior, care a refuzat, iar ca să-l schimbe pe Maior, trebuia să ajungă în Parlament”, a continuat Udrea.

„Iohannis a apărut din senin”

Fostul ministru al Turismului a declarat că în momentul în care un „un serviciu străin are interes într-o țară”, acesta poate fi de natură economică.

„De obicei sunt susținute companii străine, cum e compania de apă din București sau Eon, ori chiar aeroporturi. Interesele acestor servicii sunt economice. Susțin companiile, fie colaborează, fie subjugă serviciile din țara unde vor”, a continuat fostul ministru.

Apoi, fosta blondă de la Cotroceni a susținut că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, „a apărut din senin”, spunând că „planul cu Iohannis a fost făcut de afară”.

