Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei

Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 10:56, Actualitate


Odată eliberată din închisoare, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, vrea să i se facă dreptate. Udrea a primit 6 ani de detenţie, din care a executat 3 ani şi 10 luni, pentru trafic de influenţă în „Gala Bute”. Acesta consideră că bunurile sechestrate, în valoare de aproape 5 miloane de lei, i-au fost luate abuziv de stat şi le vrea înapoi. 

După ce-a fost eliberată în vară din cauza unei condamnări pentru corupţie, Elena Udrea a declarat pentru CANCAN.ro că cere „restabilirea legalităţii”.

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității și în ceea ce mă privește pe mine. Adică rejudecarea de data aceasta conform legii dosarelor. Dosare în care am fost condamnată abuziv. Cu consecința și a recuperării a tot ceea ce mi s-a luat abuziv. Am rămas cam singura condamnată ilegal. Singura în cazul căreia, până acum, nu s-a acceptat redeschiderea cazului. Și rejudecarea după lege”, a declarat Elena Udrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În timp ce se roagă de trei ori pe zi, ţine post şi citeşte Biblia fiicei sale, Udrea vrea să fie din nou judecată, pentru a i se face dreptate.

„Țin post, evident. Adică îl țin de ani de zile. Ne pregătim de vacanță de sărbători. Plus ziua mea. O parte vor fi tradiționale. Iar o parte le vom petrece la soare. Nu am mai fost în vacanță de soare și mare de patru ani.

În această perioadă, ca alimente consum legume, fructe, cereale, soia, salate, cartofi, fasole, supe creme. Și pâine, dar cu Maia. Vinerea țin Post Negru. Adică beau doar apă. Spiritual, îmi fac rugăciune de trei ori pe zi. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic sau îi povestesc Evei din Biblie seara, pe drum spre și de la școală. Am grijă să nu mă mai enervez în trafic. Dar și să nu mai am gânduri critice la adresa altora etc. Unele îmi ies mai bine. Altele nu. Cum ar fi problema cu traficul. Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa. Sau cu traficul din București. Făceam 30-35 minute pe ruta Corbeanca- Băneasa. Din cauza lucrărilor la metrou, de luni, au mai închis o bandă la Jandarmeriei. Și fac 50-60 de minute”, a mai spus aceasta ziariştilor de la CANCAN.RO.

Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician”

Elena Udrea a făcut senzație cu o geantă de lux. Cum a apărut în public și cât costă accesoriul exotic

