Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din închisoare, la Realitatea PLUS.

Traian Băsescu a subliniat faptul că fostul ministru al Turismului ar fi avut un parcurs politic remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a avut cunoștință despre acuzațiile care i-au fost aduse pentru că au apărut după încheierea mandatului său ca președinte.

„Am știut la fel de mult cât am știu de fratele meu. Adică, nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022? Cam terminasem mandatul în 2014, cu vreo 8 ani înainte, nu eram la curent cu evoluțiile. (…)Elena Udrea rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician”, a declarat fostul președinte al României.

Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute

Elena Udrea a fost eliberată condiționat după trei ani și zece luni de închisoare în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a fost inculpată în 2015 și condamnată definitiv în iunie 2018, dar a părăsit ţara înainte de pronunţarea verdictului. A fost identificată şi arestată în Costa Rica, însă în decembrie 2018 a fost eliberată după o decizie a Curţii Constituţionale care anula condamnările pentru nerespectarea legii la constituirea completurilor de judecători.

În aprilie 2022, pe baza unei hotărâri a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Înalta Curte a respins o contestaţie în anulare şi a confirmat pedeapsa de şase ani. Udrea a fugit în Bulgaria, de unde a fost extrădată şi încarcerată la Târgşor.

Udrea a fost inculpată pentru coordonarea unui sistem prin care persoane din anturajul său au primit bani de la companii pentru a le garanta plata rapidă a contractelor cu Ministerul Turismului.

