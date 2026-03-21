Elói, povestea invizibilului mut uitat de Moarte într-un azil din Brazilia

Elói Mendes, un om a cărui poveste nu mai este nimeni în viață să o spună, continuă să-și ducă zilele într-un azil din Brazilia. A poposit acum vreo jumătate de secol în centrul de recreere pentru muribunzi, la jumătatea vieții, 50 de ani și un pic. Mut, anonim și fumător solitar. Este bine merci, dacă întreabă cineva de el.

Elói Mendes trăiește o viață simplă și solitară și se poate să fi viețuit mult mai mult decât oricine altcineva din zonă. Într-un azil de bătrâni din Brazilia, se spune că un bărbatul, mut, ar atins vârsta de 118 ani aproape neobservat. Aceasta l-ar face una din cele mai în vârstă persoane în viață din lume, publică Bild.

Cartea recordurilor revizuită

O carte a recordurilor a confirmat acum data nașterii lui Luiz Carlos dos Santos, 15 februarie 1908, pe baza mai multor documente deja istorice. Până acum, Ethel Caterham, în vârstă de 116 ani, din Marea Britanie deține oficial recordul. De-a lungul anilor, nimeni nu părea să fi realizat cât de bătrână era cu adevărat rezidentul retras, care, curios! nu primea niciodată vizite de familie, publică Bild.

O jumătate de veac în singurătate

Abia după o postare pe rețelele de socializare, RankBrasil, un fel de Carte Guinness a Braziliei, a început o anchetă la azilul de bătrâni din mica comunitate Elói Mendes. Conform raportului, certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe rapoarte medicale au fost considerate autentice.

Cu toate acestea, Luiz deține un alt record: locuiește în cadrul centrului de peste 50 de ani, mai mult decât oricine înaintea lui. Un preot l-a adus acolo pe 10 septembrie 1971. Fostul fermier nu are soție sau copii și este singur cea mai mare parte a timpului.

„Micuțul Luiz” bea cafea, fumeză, se descurcă…

Dar, potrivit îngrijitorilor, bărbatului de 118 ani nu-i pasă prea mult, deoarece iubește pacea și liniștea. Deși nu mai poate vorbi, este încă remarcabil de în formă.

„Mănâncă singur, nu ia niciun medicament și se plimbă singur”, se arată în registrul de evidență. Bea cafea de trei ori pe zi – ultima abia la ora 19:30. „De asemenea, continuă să fumeze țigări rulate manual.”

Chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, „micuțul Luiz”, așa cum îl numesc cu afecțiune toți cei de la cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată.

Îngrijitorul său a dezvăluit la televiziunea locală că îl vedea adesea pe bătrân adunând pietre afară și că acesta dormea ​​noaptea stând în șezut. José Edmilson a spus: „Nu-i place să accepte ajutor. Preferă să-i ajute pe toți ceilalți”, comprimă Bild.

