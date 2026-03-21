Elói, povestea invizibilului mut uitat de Moarte într-un azil din Brazilia

Nemuritorul Elói Mendes. Sursa Foto Bild

Elói Mendes, un om a cărui poveste nu mai este nimeni în viață să o spună, continuă să-și ducă zilele într-un azil din Brazilia. A poposit acum vreo jumătate de secol în centrul de recreere pentru muribunzi, la jumătatea vieții, 50 de ani și un pic. Mut, anonim și fumător solitar. Este bine merci, dacă întreabă cineva de el.

Elói Mendes trăiește o viață simplă și solitară și se poate să fi viețuit mult mai mult decât oricine altcineva din zonă. Într-un azil de bătrâni din Brazilia, se spune că un bărbatul, mut, ar atins vârsta de 118 ani aproape neobservat. Aceasta l-ar face una din cele mai în vârstă persoane în viață din lume, publică Bild.

Cartea recordurilor revizuită

O carte a recordurilor a confirmat acum data nașterii lui Luiz Carlos dos Santos, 15 februarie 1908, pe baza mai multor documente deja istorice. Până acum, Ethel Caterham, în vârstă de 116 ani, din Marea Britanie deține oficial recordul. De-a lungul anilor, nimeni nu părea să fi realizat cât de bătrână era cu adevărat rezidentul retras, care, curios! nu primea niciodată vizite de familie, publică Bild.

O jumătate de veac în singurătate

Abia după o postare pe rețelele de socializare, RankBrasil, un fel de Carte Guinness a Braziliei, a început o anchetă la azilul de bătrâni din mica comunitate Elói Mendes. Conform raportului, certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe rapoarte medicale au fost considerate autentice.

Cu toate acestea, Luiz deține un alt record: locuiește în cadrul centrului de peste 50 de ani, mai mult decât oricine înaintea lui. Un preot l-a adus acolo pe 10 septembrie 1971. Fostul fermier nu are soție sau copii și este singur cea mai mare parte a timpului.

„Micuțul Luiz” bea cafea, fumeză, se descurcă…

Dar, potrivit îngrijitorilor, bărbatului de 118 ani nu-i pasă prea mult, deoarece iubește pacea și liniștea. Deși nu mai poate vorbi, este încă remarcabil de în formă.

„Mănâncă singur, nu ia niciun medicament și se plimbă singur”, se arată în registrul de evidență. Bea cafea de trei ori pe zi – ultima abia la ora 19:30. „De asemenea, continuă să fumeze țigări rulate manual.”

Chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, „micuțul Luiz”, așa cum îl numesc cu afecțiune toți cei de la cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată.

Îngrijitorul său a dezvăluit la televiziunea locală că îl vedea adesea pe bătrân adunând pietre afară și că acesta dormea ​​noaptea stând în șezut. José Edmilson a spus: „Nu-i place să accepte ajutor. Preferă să-i ajute pe toți ceilalți”, comprimă Bild.

Reccomandarea autorului: Misterele longevității. Țara în care oamenii trăiesc peste 100 de ani

De ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, în timp ce alții nici măcar nu ajung la 100? Răspunsul nu stă în dietă sau în medici

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori
08:05
Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”
08:00
Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”
STUDIU Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
08:00
Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
NEWS ALERT Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu
07:36
Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu
ACTUALITATE 21 Martie, calendarul zilei: Gary Oldman împlinește 68 de ani, Ronaldinho 46. Se interzice circulația persoanelor pe timpul nopții
07:15
21 Martie, calendarul zilei: Gary Oldman împlinește 68 de ani, Ronaldinho 46. Se interzice circulația persoanelor pe timpul nopții
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Poate ar trebui ca scutul de la Deveselu să ne apere și de Nicușor Dan”
07:00
Ion Cristoiu: „Poate ar trebui ca scutul de la Deveselu să ne apere și de Nicușor Dan”
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a pierdut o femeie din Republica Moldova moștenirea de 100.000 de euro de la o bătrână din Italia?
ECONOMIE Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
08:14
Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
CONTROVERSĂ Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”
07:46
Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”
07:30
Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”
INEDIT Vampirul din Singapore. Care este secretul „bărbatului care nu îmbătrânește niciodată
07:00
Vampirul din Singapore. Care este secretul „bărbatului care nu îmbătrânește niciodată
EVENIMENT CPAC Ungaria: Lideri politici de pe trei continente vor participa la cea mai mare conferință conservatoare pentru a-l susține pe Viktor Orban
07:00
CPAC Ungaria: Lideri politici de pe trei continente vor participa la cea mai mare conferință conservatoare pentru a-l susține pe Viktor Orban
EXCLUSIV Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
06:00
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe