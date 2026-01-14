Misterele longevității. Țara în care oamenii trăiesc peste 100 de ani

Studii recente arată că supercentenarii, unii trecuți de 110 ani, încă lucizi și activi, ar putea deține răspunsuri biologice esențiale despre imunitate, reziliență și îmbătrânire sănătoasă, ignorate până acum de știința occidentală.

Diversitatea genetică a țării și „supercentenarii” săi ar putea explica de ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, oferind indicii despre imunitate și reziliență. Oamenii de știință se orientează tot mai mult către Brazilia în căutarea explicațiilor biologice ale longevității umane extreme, potrivit SciTechDaily. Cercetări recente sugerează că diversitatea genetică unică a țării ar putea oferi indicii esențiale despre motivul pentru care unii oameni trăiesc peste 110 ani.

Secretele Braziliei

Un articol publicat recent în Genomic Psychiatry de cercetători de la Universitatea din São Paulo, susține că Brazilia este o resursă insuficient explorată în știința longevității. Autorii arată că decenii de amestec populațional au creat tipare genetice rareori reprezentate în bazele de date globale.

A trăi peste 110 ani rămâne unul dintre cele mai enigmatice fenomene biologice. Majoritatea studiilor despre longevitate se concentrează pe populații genetic omogene, ceea ce limitează descoperirea unor trăsături protective rare. Populația mixtă a Braziliei ar putea conține variante genetice care ajută la menținerea funcțiilor celulare și imunitare timp de decenii peste medie.

Cercetătorii spun că ignorarea acestor populații ar fi putut încetini progresul în înțelegerea îmbătrânirii extreme.

Peisajul genetic al Braziliei a fost format de secole de moștenire indigenă, colonizare europeană, migrație forțată africană și imigrație globală ulterioară. Studii genomice ample au identificat deja milioane de variante genetice necunoscute anterior în populația braziliană. Multe dintre aceste variante lipsesc din bazele de date internaționale utilizate în cercetarea îmbătrânirii.

Această diversitate oferă o oportunitate rară de a descoperi mecanisme biologice asociate cu reziliența și supraviețuirea pe termen lung.

Echipa de cercetare urmărește peste 160 de centenari brazilieni, inclusiv 20 de supercentenari validați. Mai mulți participanți au rămas lucizi mental și funcțional independenți mult după vârsta de 110 ani. În mod remarcabil, mulți și-au petrecut cea mai mare parte a vieții cu acces limitat la medicina modernă, sugerând o reziliență biologică mai degrabă decât intervenție medicală.

Centenari care au supravieţuit Covid, fără vaccinare

Grupul include unii dintre cei mai longevivi bărbați înregistrați vreodată, o raritate în studiile despre longevitate.

Analizele biologice arată că supercentenarii mențin procese eficiente de reparare celulară și reglare imunitară. Sistemele lor imunitare prezintă adaptări, nu un declin uniform. În timpul pandemiei COVID-19, mai mulți supercentenari brazilieni au supraviețuit infecției fără vaccinuri.

Cercetătorii au identificat răspunsuri puternice de anticorpi, ridicând noi întrebări despre îmbătrânirea imunitară și rezistența la boli, potrivit Mediafax. Oamenii de știință extind acum studiile pentru a include modele celulare și analize multi-omics (date din ADN, gene active, proteine și metabolism) obținute de la participanții brazilieni.

Scopul este identificarea trăsăturilor protective care ar putea contribui la o îmbătrânire mai sănătoasă la nivel global. Cercetătorii îndeamnă consorțiile internaționale să includă populații genetic diverse pentru a evita concluzii părtinitoare.

