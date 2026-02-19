Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV din România. Abonamentul costă doar 3.05 lei/lună

Compania Digi RCS-RDS are un anunț important pentru toți abonații săi TV din România, iar abonamentul costă doar 3.05 lei/lună… Este vorba despre fanii cinefili, care ar putea avea la dispoziție doar filme bune, într-un singur loc.

Trebuie doar să activezi extraopțiunea „Film Now”, online sau în magazinele DIGI. Mai mult, poți testa GRATUIT această opțiune, în prima lună de abonament.

„Extraopțiunea Film Now îți aduce o selecție variată de filme, gata de văzut oricând ai chef de cinema chiar la tine acasă”, este anunțul companiei.

