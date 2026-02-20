Prima pagină » Actualitate » Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale

Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale

Ioana Zafira
20 feb. 2026, 12:34, Actualitate

După ce au fost prinşi în ianuarie cu un adevărat arsenal asupra lor, nişte tineri cu vârste între 17 şi 25 de ani au ajuns din nou în mâinile oamenilor legii. Trei indivizi, dintre care doi au mai fost implicaţi într-un incident similar, în ianuarie, împreună cu trapperul MGK, erau înarmaţi ca pentru un adevărat război civil. 

Jandarmii bucureşteni au văzut trei bărbaţi care încercau să urce într-un autoturism. La o provire mai atentă, au observat că unul dintre ei avea în mână o macetă de 70 cm. iar în maşină, s-au mai găsit şi alte arme: o baionetă de 50 cm, o coadă de topor de circa 100 cm şi o mască.

„În data de 18.02.2026, în jurul orei 22:00, pe raza Sectorului 5, jandarmii au observat 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, care intenționau să urce într-un autoturism, iar unul dintre aceștia avea în mână un obiect tăietor-înțepător tip macetă, de aproximativ 70 cm.

Având în vedere cele observate, jandarmii au trecut la identificarea persoanelor. În automobil au fost găsite un cuțit tip baionetă de aproximativ 50 cm, o coadă de topor de aproximativ 100 cm și o mască”, informează Jandarmeri Bucureşti.

Unii dintre indivizii identificaţi au fost recunoscuţi de oamenii legii că au mai fost implicaţi într-un scandal, în ianuarie, la o sală de fitness din Bucureşti. Eveniment în urma căruia s-au ales cu un dosar penal.

„Jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, conform prevederilor art. 372 din Codul Penal al României.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că, în luna ianuarie 2026, doi dintre bărbați au fost implicați într-o altercație anterioară, în urma căreia au fost reținuți pentru 24 ore în cadrul unui alt dosar penal.”

În ianuarie, conflictul a avut loc in incinta sălii de fitness SAS Gym situată la adresa din București, Dr.Taberei, nr. 84, sector 6.
La efectuarea controlului corporal al acestora și al bagajelor au fost găsite spray-uri iritante-lacrimogene, două cuțite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47.
Au fost identificati toti si retinuti. Unul dintre autori este trapperul “Mgk666”.
Si în toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm.

S a stabilit că, în timp ce se aflau în vestiarul situat la etajul 3 al locației, a existat un conflict verbal în care și-au adresat reciproc amenințări care au degenerat în afișarea, manipularea în scop de intimidare a unor arme albe pe care le-au scos din bagajele personale, fără a fi folosite efectiv în agresiune, informeau acum câteva luni jandarmii bucureşteni despre incidentul din sala de fitness.

