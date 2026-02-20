Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda

Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de companie după doar două zile. Motivul, nu a vrut să dea mâna cu șeful său din considerente religioase.
După ce compania a luat decizia de a-l concedia, tânărul a inițiat demersuri legale pentru discriminare religioasă și a primit despăgubiri în valoare de 34.000 de euro, relatează Blic, citat de Pro Tv.
Tânărul de 21 de ani, expert în sisteme informatice, s-a angajat la 1 iunie 2025 într-o companie care oferă suport la distanță, iar două zile mai târziu și-a pierdut locul de muncă. acest caz a declanșat limite despre dreptul la muncă și libertatea religioasă.
Cariera lui a fost întreruptă după numai două zile, nu din cauza unei erori profesionale, ci pentru că a făcut un simplu gest, însă controversat.
În timp ce se făcea prezentarea introductivă, șeful echipei i-a întins mâna pentru a îl saluta, dar tânărul a refuzat contactul, el a explicat că motivul este legat de convingerile sale religioase profunde.
Atmosfera din încăpere s-a schimbat instant, iar compania a reacționat ferm. În ciuda unui e-mail în care tânărul și-a explicat în detaliu gestul, contractul său a fost reziliat în aceeași după-amiază, motivul oficial invocat fiind „nerespectarea așteptărilor companiei”.
Tânărul nu a renunțat și a dus cazul în instanță, el a susținut că a fost victima unei discriminări religioase. Instanța a fost nevoită să găsească un echilibru între protocolul companiei și dreptul la libertatea religioasă.
Verdictul a fost unul clar – concedierea sa a fost ilegală și complet nejustificată. Instanța a arătat că activitatea sa, limitată la lucrul cu sisteme la distanță, nu presupunea contact fizic cu colegii sau clienții, astfel că strângerea mâinii nu era esențială pentru îndeplinirea atribuțiilor.
Instanța a dispus plata unor despăgubiri în valoare de 34.000 de euro, sumă care acoperă prejudiciul material și moral suferit de tânăr.
