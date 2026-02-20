Prima pagină » Știri externe » Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda

20 feb. 2026, 12:49, Știri externe
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de companie după doar două zile. Motivul, nu a vrut să dea mâna cu șeful său din considerente religioase.

După ce compania a luat decizia de a-l concedia, tânărul a inițiat demersuri legale pentru discriminare religioasă și a primit despăgubiri în valoare de 34.000 de euro, relatează Blic, citat de Pro Tv.

Tânărul de 21 de ani, expert în sisteme informatice, s-a angajat la 1 iunie 2025 într-o companie care oferă suport la distanță, iar două zile mai târziu și-a pierdut locul de muncă. acest caz a declanșat limite despre dreptul la muncă și libertatea religioasă.

Cariera lui a fost întreruptă după numai două zile, nu din cauza unei erori profesionale, ci pentru că a făcut un simplu gest, însă controversat.

În timp ce se făcea prezentarea introductivă, șeful echipei i-a întins mâna pentru a îl saluta, dar tânărul a refuzat contactul, el a explicat că motivul este legat de convingerile sale religioase profunde.

Atmosfera din încăpere s-a schimbat instant, iar compania a reacționat ferm. În ciuda unui e-mail în care tânărul și-a explicat în detaliu gestul, contractul său a fost reziliat în aceeași după-amiază, motivul oficial invocat fiind „nerespectarea așteptărilor companiei”.

Cazul băiatului a ajuns în instanță

Tânărul nu a renunțat și a dus cazul în instanță, el a susținut că a fost victima unei discriminări religioase. Instanța a fost nevoită să găsească un echilibru între protocolul companiei și dreptul la libertatea religioasă.

Verdictul a fost unul clar – concedierea sa a fost ilegală și complet nejustificată. Instanța a arătat că activitatea sa, limitată la lucrul cu sisteme la distanță, nu presupunea contact fizic cu colegii sau clienții, astfel că strângerea mâinii nu era esențială pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Despăgubiri în valoare de 34.000 de euro

Instanța a dispus plata unor despăgubiri în valoare de 34.000 de euro, sumă care acoperă prejudiciul material și moral suferit de tânăr.

